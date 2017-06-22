Страшные последствия гриппа во время беременности
Международная группа ученых, в которую вошли американские и норвежские специалисты, опубликовала доклад по итогам исследования влияния гриппа при беременности на здоровье будущего ребенка. Были изучены образцы крови и анкеты 338 матерей особенных детей. Все женщины болели гриппом, будучи в интересном положении. Также была отобрана контрольная группа из 348 молодых мам, чья беременность прошла без этого заболевания.
Перенесенный во время вынашивания ребенка грипп значительно повышает возможность появления на свет малыша с расстройством аутического спектра. Это не значит, что новорожденный однозначно будет страдать аутизмом, но, подчеркивают ученые, риск велик. Вывод исследователей подтверждает и наблюдение за контрольной группой: женщины, не болевшие гриппом во время беременности, родили абсолютно здоровых малышей.
"Матерям не следует делать вывод, что наличие инфекции во время беременности означает, что у ребенка будет аутизм. Она может быть просто одним из факторов риска", – успокаивает соавтор исследования Ян Липкин.
Одной из причин возникновения аутического расстройства может быть реакция иммунной системы матери на заболевание. В итоге во время фетального периода беременности страдает головной мозг плода.
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