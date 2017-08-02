Вейпы вызывают медленную смерть
Причиной являются содержащиеся в дыме токсины. Их концентрация превышает предельно допустимые значения, что опасно для человеческого организма.
Несмотря на то, что электронные сигареты не производят вредные вещества, характерные для табачного дыма, в паре есть другие небезопасные соединения. В частности, это слезоточивый химикат с резким запахом акролеин, канцероген формальдегид, а также диацетил, передает EurekAlert!.
Специалисты выяснили, какое количество этих веществ могут вдыхать пользователь вейпа и окружающие его люди. Оказалось, что люди, делающие 250 затяжек в день с помощью устройств на 3,8-4,8 вольт, вдыхает акролеин, формальдегид и диацетил в количестве выше установленных норм.
Кроме того, в помещениях, где допускается вейпинг, концентрация вредных соединений также превышает допустимые значения. Вместе с тем, по оценкам ученых, количество потерянных из-за вейпинга лет жизни все же меньше, чем из-за курения табака.
Как писали Dni.Ru, ранее в июле Роспотребназдор предложил приравнять к табаку электронные парогенераторы – вейпы. Ведомство планирует включить эту норму в законопроект, который уже находится на рассмотрении Госдумы.
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