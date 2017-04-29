Диета на неделю без вреда для здоровья

Значение слова "диета" в наше время несколько опошлено. Произнося эти заветные пять букв, у нас перед глазами тут же возникают образы изнуренных голодом молодых девушек. Но диета – это не голодание, а образ жизни и режим питания. Именно так и переводится слово "диета" с греческого языка.
Признаюсь
честно, я против экспресс-диет – с их мимолетным эффектом и кучей побочных действий
я столкнулась еще в институте, когда очень хотела похудеть для участия в конкурсе
красоты. Конкурс я выиграла, а вскоре потерянные килограммы вернулись ко мне в двойном
объеме.
Но и строить
долгосрочные планы, в которых вы, заядлый ЗОЖник и фанат правильного питания, на
30 лет вперед я бы тоже не стала. Для вашей психики это очень большой стресс – в
один день и на всю жизнь отказаться от гастрономических слабостей. Это значит, что
вероятность срывов будет значительно выше. Худеть и приучать себя питаться правильно
лучше по неделям. Так вам будет легче перестроить организм и психику на здоровое
будущее. Поверьте, даже за неделю результат будет очевиден.
Итак,
с чего начать?
- главное
правило любой диеты – даже самой вреднючей и бесполезной (любой!) – пить как можно
больше воды. 1,5-2 литра это ваш суточный минимум. Вода ускоряет химические реакции в организме, то есть тот самый обмен
веществ; биохимические обменные процессы происходят в водной среде; помогает процессу
расщеплениям жира при поступлении белка из пищи; выводит шлаки из организма; улучшает
работу почек и печени, которые препятствуют распространению токсинов в организме;
вода помогает каждой клетке избавляться от отходов, выводит токсины;
- исключить
из рациона сахар. Но если вы жизни не представляете без сладкого – замените конфеты
на фрукты, а сахар на стевию. Немного о последней. В 1970 годы японцы первыми начали
культивировать растение стевию как альтернативу существовавшим на тот момент искусственным
подсластителям. Они подозревали, что последние как раз канцерогенны и искали другие
заменители сахара. Стевия – медовая трава, которую еще столетия назад употребляли как подсластитель в
местах ее естественного произрастания. Она слаще сахара в 300 раз и
непозволительно низкокалорийна
– всего 18 ккал. Стевия не вступает в реакцию с
кислой средой, при термической обработке не выпадает в осадок и не ферментируется.
Японцы проводили исследования и доказали отсутствие каких-либо негативных последствий
употребления стевии для человека. До сих пор 40% всего рынка стевии приходится на
Японию и очень многие продукты у них вместо обычного сахара содержат стевию. Может
быть, поэтому японцы не страдают от лишнего веса? Стевия не влияет значительно на
количество глюкозы в крови и поэтому показана людям с диабетом или при других углеводных
диетах. Стевия как натуральный сахарозаменитель богата еще целым отрядом ценных микроэлементов, витаминов, доступна по цене и
на сегодня лучшая альтернатива сахару;
- сложные
углеводы (каши, бобовые, зерновые) ешьте в первой половине дня, а ужинать старайтесь
преимущественно белком (нежирное мясо, рыба, морепродукты). Только ни в коем случае
не исключайте углеводы из рациона совсем – знаю, многие известные диеты это пропагандируют,
но это очень вредно. Углеводы – источник энергии и необходимы организму. Но тут
важно понимать, что делятся они на быстрые=простые=вредные для фигуры и на медленные=сложные=полезные для организма. Гликемический индекс как раз показатель
скорости, с которой углеводы расщепляются в организме и трансформируются в глюкозу.
Быстрые углеводы дают резкий скачок сахара в крови, в ответ на это организм вырабатывает
гормон инсулин, который быстро переносит сахар из кровь и опять наступает чувство
голода. В результате, человек потребляет пищи больше, чем нужно, и набирает вес.
Медленные углеводы усваиваются постепенно и не вызывают скачков сахара. Врага надо
знать в лицо, итак, быстрые углеводы это: мучные изделия, кондитерские изыски, сахар,
мед, кетчуп, майонез, газированные напитки и алкоголь (особенно пиво).
- ешьте
маленькими порциями и часто (не больше 300 гр за один прием пищи).
Приведу
вам два примера сбалансированного меню для похудения (около 1100 ккал).
Вариант
№1
Завтрак: 1 вареное яйцо, кусочек ржаного хлеба, листья зеленого салата,
1 сладкий перец, йогурт или кофе/чай без молока и сахара;
Перекус: половинка грейпфрута, 20 граммов грецких орехов;
Обед:
100 граммов вареной гречки, 100 граммов постного мяса, 150 граммов листьев салата+зелени
заправленных 1 ложкой оливкового масла, 100 граммов брокколи+цветной капусты на
пару;
Перекус: ягодный смузи из 100 граммов обезжиренного творога, полстакана
ягод, полстакана 0,5% молока или йогурта;
Ужин:
порция морского окуня и овощи на пару, 1 ржаной хлебец с обезжиренным творогом и
зеленью.
Вариант
№2
Завтрак: 150 граммов овсяной каши на воде или 0,5% молоке с 1 тертым
яблоком+корицей или с замороженными ягодами; йогурт или чай/кафе без сахара и молока;
Перекус: 2 морковки соломкой вместо чипсов
Обед:
порция овощного супа на нежирном бульоне, небольшая порция отварной курицы или индейки;
Перекус: полстакана нарезанных фруктов (яблоко, банан, киви).
Ужин:
небольшая порция лосося на пару, 150 граммов теплых овощей (морковь, брокколи, цветная,
брюссельская капуста), заправленных ложкой растительного масла.
Если вы
также любите сладкое, как и я, утром можно добавить маааленькую дольку черного шоколада.
Так, чередуя,
можно питаться неделю и наблюдать за тем, как лишний вес уходит. Сказать о том,
сколько вы потеряете за эту неделю, я не возьмусь, все очень индивидуально.
Но результат вы точно заметите!