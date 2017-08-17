Обнаружен новый способ диагностики рака

Американские ученые обнаружили новый способ эффективной диагностики рака на ранних стадиях заболевания. Для этого пациенту необходимо лишь провести анализ крови.

Разработанная учеными система обнаружения рака предполагает изучение ДНК и выявление генов, мутировавших в результате возникновения опухоли. По словам исследователей, пораженные участки генетического кода представляет собой "иголку в стоге сена". "Мы хотим сразу понимать, что мы нашли именно то, с чем должны бороться", – заявил соавтор исследования Виктор Велкулеску.



Новый научный метод позволяет обнаружить злокачественную опухоль толстого кишечника (71% успешно обнаруженных новообразований), яичника (69%), молочной железы и легких (по 59%). В целом во время проверки диагностика дала верный диагноз в 62% случаев, когда люди действительно были больны раком первой и второй стадии.

Всего в исследовании в качестве испытуемых приняли участие 138 человек на разных стадиях заболевания, передает The Telegraph. Новая диагностика смогла выявить рак у 86 из них. Более того, в рамках эксперимента ученые проверили систему на 44 здоровых людях, и ни одному из них не был поставлен неверный диагноз.

Виктор Велкулеску признал, что его система диагностики еще нуждается в совершенствовании. "Пока она не может определять рак в 100% случаев", – заявил он. В ближайшее время исследователь планирует расширить эксперимент, увеличив число испытуемых, передает медицинское издание Webmd.com. Также он хочет уделить особое внимание людям, находящимся в группе повышенного риска возникновения онкологических заболеваний, в частности – курильщикам.

Напомним, ранее российские ученые разработали систему широкомасштабного анализа генной экспрессии OncoFinder. Благодаря ей исследователи могут использовать новые методы работы с большими данными процессов в живых организмах. Как писали Dni.Ru, в будущем это поможет медикам в борьбе с онкологическими заболеваниями.