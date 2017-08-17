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Здоровье

Обнаружен новый способ диагностики рака

Фото: GLOBAL LOOK press/Britta Pedersen
Американские ученые обнаружили новый способ эффективной диагностики рака на ранних стадиях заболевания. Для этого пациенту необходимо лишь провести анализ крови.
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Разработанная учеными система обнаружения рака предполагает изучение ДНК и выявление генов, мутировавших в результате возникновения опухоли. По словам исследователей, пораженные участки генетического кода представляет собой "иголку в стоге сена". "Мы хотим сразу понимать, что мы нашли именно то, с чем должны бороться", – заявил соавтор исследования Виктор Велкулеску.

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Новый научный метод позволяет обнаружить злокачественную опухоль толстого кишечника (71% успешно обнаруженных новообразований), яичника (69%), молочной железы и легких (по 59%). В целом во время проверки диагностика дала верный диагноз в 62% случаев, когда люди действительно были больны раком первой и второй стадии.

Всего в исследовании в качестве испытуемых приняли участие 138 человек на разных стадиях заболевания, передает The Telegraph. Новая диагностика смогла выявить рак у 86 из них. Более того, в рамках эксперимента ученые проверили систему на 44 здоровых людях, и ни одному из них не был поставлен неверный диагноз.

Виктор Велкулеску признал, что его система диагностики еще нуждается в совершенствовании. "Пока она не может определять рак в 100% случаев", – заявил он. В ближайшее время исследователь планирует расширить эксперимент, увеличив число испытуемых, передает медицинское издание Webmd.com. Также он хочет уделить особое внимание людям, находящимся в группе повышенного риска возникновения онкологических заболеваний, в частности – курильщикам.

Напомним, ранее российские ученые разработали систему широкомасштабного анализа генной экспрессии OncoFinder. Благодаря ей исследователи могут использовать новые методы работы с большими данными процессов в живых организмах. Как писали Dni.Ru, в будущем это поможет медикам в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Автор: Константин Улюкаев17 августа 2017, 14:00

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