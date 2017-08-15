Зарядка поможет спасти память в старости

Канадские ученые с помощью экспериментов на крысах доказали, что зарядка в юности улучает работу долгосрочной и краткосрочной памяти в пожилые годы. Половина грызунов вела "сидячий" образ жизни, а другие – регулярно "крутили колесо" начиная с первых дней своей жизни.

Проведенные опыты подтвердили, что занятия спортом действительно улучшают краткосрочную память непосредственно сразу после физических нагрузок. Кроме того, они указали на то, что зарядка улучшает память и в долгосрочном плане.

Так, всего шести недель интенсивных упражнений в "детстве" было достаточно для того, чтобы заметно улучшить работу памяти крыс в старости. Благодаря этому они намного лучше запоминали положение выхода из лабиринта и быстрее находили его в незнакомой им обстановке, передает журнал eNeuro.

Ученые отмечают, это улучшение памяти было, судя по всему, связано с тем, что высокие физические нагрузки стимулировали формирование новых связей между клетками гиппокампа, центра памяти мозга, и заставляли находящиеся в нем "взрослые" стволовые клетки превращаться в полноценные нейроны и повышать их число и плотность. Подобные результаты опытов, по мнению специалистов, говорят о том, что зарядка и другие формы физической активности могут заметно снижать вероятность развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, связанных с массовой гибелью нервных клеток.

Напомним, к похожим выводам ранее пришли американские ученые из университета Делавэра. Они доказали, что регулярная утренняя зарядка делает центр памяти в мозге более эластичным и "монолитным". Оказалось, что качество когнитивных способностей испытуемых зависело от внутренней структуры гиппокампа и от того, как часто они занимались спортом, а не от объема этой части мозга и его массы.