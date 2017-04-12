Успешно перенести инфаркт помогает зарядка

Ученые из Университета Копенгагена (Дания) выяснили, что даже небольшие физические нагрузки способны снизить риск немедленной смерти после инфаркта на 32%. При этом активные упражнения снижают его еще больше – на 47%.

К такому выводу медики пришли, изучив истории болезней более 14 тысяч человек с конца 1970-х по 2013 год. Исследователи сравнили уровни физической активности между теми пациентами, кто сразу умер от инфаркта миокарда и тех, кто выжил. Оказалось, что умирали те люди, которые совсем не занимались спортом.

"Физические упражнения защищают человека от сердечного приступа", – цитирует автора исследования, профессора сердечно-сосудистой профилактики и реабилитации Еву Прескотт сайт Европейского общества кардиологов. Она отметила, что подобное исследование уже проводилось на животных.

Прескотт заявила, что чаще всего от инфаркта погибают пациенты, ведущие сидячий образ жизни. А у тех, кто хотя бы делает зарядку, шансов пережить болезнь значительно больше.

Одним из возможных объяснений такой закономерности профессор назвала то, что при физической нагрузке сердце получает достаточное количество крови, обеспечивающее этому органу здоровую работу. "Упражнения также повышают уровень химических веществ, которые улучшают кровоток и уменьшают повреждение сердца в результате сердечного приступа", – добавила медик.

Напомним, ранее ученые выяснили, что некоторые популярные обезболивающие и жаропонижающие средства резко повышают риск остановки сердца. Выяснилось, что наиболее распространенные из этих лекарств – диклофенак, ибупрофен, он же нурофен, – могут представлять смертельную угрозу. Так, ибупрофен (нурофен) повышает риск остановки сердца на 31%, а диклофенак – на 50%.