Косметика опасна для здоровья

Исследователи предупреждают о вреде для здоровья косметики и средств гигиены. Многие содержащиеся в них химические соединения наносят вред репродуктивной функции.

Такие привычные в повседневной жизни для современного человека вещи, как антибактериальное мыло, шампуни, кремы, лак для ногтей и другие продукты содержат высокое содержание опасных для здоровья соединений. В частности, ряд из них негативно отражается на женской фертильности.

Они влияют на гормоны и репродуктивную систему в целом. Страдает работа яичников, случаются выкидыши, бесплодие. Например, в антибактериальном мыле содержится триклозан, который может вообще лишить человека возможности зачатия. Это вещество нарушает гормональный баланс, сообщает Zee News.

В шампунях, кондиционерах и мыле содержатся опасные парабены, высокая концентрация которых уменьшает вероятность создания здоровых яйцеклеток или сперматозоидов. А в лаке для ногтей и вовсе собран целый букет из вредных для здоровья соединений. Так, толуол вредит центральной нервной системе, а фталаты меняют уровень гормонов, влияют на фертильность и накапливаются в грудном молоке.

Напомним, ранее британская организация Initial Washroom Hygiene провела любопытное исследование дамских сумок. Выяснилось, что в каждой пятой сумочке бактерий больше, чем на сидении туалета. Самый же грязный предмет в сумке – крем для рук. Далее идут помада и тушь. При этом опаснее всего кожаные сумки. Пористая структура кожи позволяет бактериям прекрасно укореняться и размножаться.

Как писали Dni.ru, на мобильных телефонах бактерий в пять раз больше, чем на сиденье унитаза или на подошве уличного ботинка. А объясняется это тем, что при разговоре на его поверхность попадают частицы слюны, содержащей все виды бактерий. Кроме того, на нем скапливаются бактерии с грязных рук.

