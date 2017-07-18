Какие микробы живут на деньгах

Считается, что бумажные рубли являются одной из самых грязных валют в мире. Самой безопасной для здоровья в настоящее время сейчас является евро.

Входящая в состав купюр целлюлоза – питательная органическая среда для микроорганизмов. На ней хорошо "чувствует себя" такая опасная бактерия, как золотой стафилококк. Теоретически от денег можно заразиться гриппом, грибком, гепатитом, менингитом, гельминтами, туберкулезом и другими болезнями.

Кроме того, известно, что бумажные деньги очень эффективно накапливают радиацию. Очень трудно удалить с денег и следы наркотиков, сообщает Eg.ru. Самой безопасной валютой в мире сейчас можно считать евро. Они покрыты бактерицидным материалом, что снижает вероятность заражения в десятки раз.

Самыми грязными считаются рубли, и в частности, пятидесятирублевки с рынков. Их активно используют при размене. До банков такая купюра может не доходить годами. Еще опаснее только популярная китайская купюра в сто юаней. Она является мировым рекордсменом по среднему числу патогенных микроорганизмов. Примечательно, что болезнетворные бактерии есть на всех банкнотах, которые были в обращении хотя бы месяц.

При этом обеззаразить купюру несложно. Большинство микробов терпеть не могут ультрафиолет, под которым рассматривают деньги операционисты в банках. А в Японии деньги в банкоматах автоматически нагревают до критической для микробов температуры в 200 градусов.

Не выживают бактерии и в озонированной среде, которую часто создают в хранилищах западных банков. В России такое специальное обеззараживание только в планах. Доступным домашним способом обеззараживания денег является только их озонирование.

Однако следует знать, что озон является отравляющим веществом высшего класса опасности. В малых дозах он убивает бактерии, а в больших крайне опасен для человека. Самым простым способом уберечься от микробов является тщательное мытье рук с мылом. Примечательно, что на металле, то есть монетах, микробы могут находиться очень недолгое время.