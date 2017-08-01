В России приблизились к созданию лекарства от рака

Исследователи Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН создают соединения-конструкторы на основе белка альбумина, способные достигать опухолей раковых больных. Эти вещества могут стать основой для лекарств

"Мы решили воспользоваться опытом природы, где каждая молекула, как правило, выполняет несколько функций, и в тоже время каждая функция может быть реализована несколькими альтернативными механизмами", – рассказал заведующий лабораторией органического синтеза Института химическойбиологии и фундаментальной медицины сибирского отделения РАН доктор химических наук Владимир Николаевич Сильников на конференции "Биотехнология – медицине будущего", сообщает издание сибирского отделения российской академии наку "Наука в Сибири".



Российские ученые предположили, что основой для раковых лекарств может стать белок альбумин. Он активно поглощается раковыми клетками, и, таким образом, способен выступать в качестве адресной молекулы. Ученые всего мира и раньше пытались испрользовать альбумин, но на их пути вставало непреодолимое препятствие. Так, если в нормальном состоянии белок может неделями циркулировать в крови, то после присоединения к нему других молекул меняется его конформация. после этого белок утилизируется клетками печени.

Исследователям под руководством доктора химических наук Татьяны Годовиковой удалось создать такую модификацию альбумина, которая позволяет тераностику на основе альбумина циркулировать в организме продолжительное время. Эффективность таких соединений уже доказана опытами на грызунах. Лекарство накапливалось в раковом новообразовании и оставалось там даже спустя трое суток. Значительно увеличилась продолжительность жизни мышей.

Когда результаты опытов стали многообещающими, исследователи заявили об успешной разработке подхода к созданию уникальных наноконструкций. В будущем они могут стать основой для новых, высокоэффективных лекарственных препаратов для тераностики злокачественных опухолей.