Больная раком певица переживает нестерпимые боли

Певица Лама Сафонова продолжает борьбу с раком. Однако на днях артистке стало хуже, и теперь она переживает нестерпимые боли.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лама Сафонова регулярно делится с многочисленными подписчиками рассказами о своей изнурительной борьбе с раком. Певица проходила лучевую терапию, однако в какой-то момент ей стало так плохо, что она была срочно госпитализирована в НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Лишь сейчас артистка смогла собрать силы и обратиться к поклонникам.

"Сегодня наступил первый день без температуры. Есть положительная динамика. Буду начинать вставать. Через не могу. Переоделась, перелегла на другую сторону (типа, смена обстановки). Понимаю, что я здесь "подзастряла" ни на один день, но если даже мне скажут– вот Тебе миллион долларов-поехали отсюда, я не смогу физически, должна восстановиться и основательно купировать боль. На все нужно время", – написала Лама.

Певица успокаивает себя тем, что эти боли означают скорое выздоровление. "Я поняла почему так плохо и такие невыносимые боли. У клешневидного отвалился хвост! 🦀И эта тварь начала подыхать и инстинктивно сильнее сжимает клешни. Ведь у него "последний шанс". А куда ему без хвоста? ) Надо пережить, пока у него агония пройдет", – рассудила певица.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Июл 26 2017 в 11:56 PDT

Далее Сафонова обратилась к обеспокоенным фанатам, которые всячески поддерживают ее через социальные сети. Она поблагодарила всех за добрые слова и финансовую помощь. "От всего сердца СПАСИБО ВАМ ДАЖЕ ЗА САМУЮ МАЛУЮ ПОМОЩЬ. Это очень важно для меня, чтобы сохранялась возможность выкарабкиваться 😔🙏ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! ❤️ВСЕХ И КАЖДОГО❤️❤️❤️❤️СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШИ МОЛИТВЫ!🙏 БОГ ИХ СЛЫШИТ! Он всегда с нами. БОГ НЕСЁТ МЕНЯ НА РУКАХ. Да, сложно, да, невыносимо больно, да, все медленно, но ЖИЗНЬ– ЗА НАС. Карабкаюсь дальше", – не унывает по-боевому настроенная Лама Сафонова.