Больных раком разрешат лечить лекарством от угрей

Вице-премьер России Ольга Голодец дала поручение Министерству здравоохранения и Росздравнадзору законодательно урегулировать проблему, когда врач не может назначить пациенту эффективное лекарство, поскольку в показаниях к применению препарата его болезни нет. Внести свои предложения ведомства должны до 15 ноября.

Для использования препарата не по инструкции – в дозировке или возрасте, которые не соответствуют прописанной норме и для борьбы с болезнями, которые не значатся в показаниях к применению – существует термин off-label. Парадоксально, но иногда четкое следование правилам лишает шанса на помощь многих больных. Особенно часто к лечению не по инструкции вынуждены прибегать люди с онкологическими заболеваниями.

"Препарат "Роаккутан" применяется для лечения нейробластом — специфического вида онкологического заболевания, которым вообще не болеют взрослые. Компания зарегистрировала это лекарство для лечения угревой сыпи. Однако во всем мире его применяют для лечения детей с нейробластомами", – цитирует газета "Известия" члена Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, директора фонда "Подари жизнь" Екатерину Чистякову.

а еще я по ходу неправильно принимаю роаккутан, у врача была два месяца назад :^)

у меня болит все что может болеть, кмп — джентльмен (@sad_alien_) 4 июля 2017 г.

Новые законы должны позволить врачам самостоятельно принимать решения о назначении эффективного лечения вне зависимости от инструкций к лекарствам. "Это не только российская, но и мировая проблема: фармацевтическим компаниям часто невыгодно регистрировать и записывать в инструкцию все показания, по которым может быть применено лекарство", – заметила Чистякова.

Страдают от этого и дети: чтобы добавить в инструкцию строчку о том, что лекарство подходит для них, необходимы дорогостоящие исследования. А рынок детских лекарств не столь объемный, попасть туда стремятся далеко не все. Например, препарат "Ксалкори" официально показан только взрослым, однако специалисты применяют его для борьбы с детской крупноклеточной неходжкинской лимфомой.

Off-Label indication & illegal promotion of drugs. What you don’t know can get you thrown in jail. @FDALawyershttps://t.co/sZAwtqOX2e pic.twitter.com/NqGbW0UkWi — Pharmacy Podcast (@PharmacyPodcast) 26 июля 2017 г.

Кроме того, существуют болезни настолько редкие, что их слишком мало для проведения исследований. В результате больным приходится долго искать обходные пути, чтобы достать препарат, который при другом диагнозе они бы получили легко. По причине off-label возникают проблемы и с госзакупками лекарств, и с работой волонтерских организаций.

"Наш фонд закупает для детей, больных раком, 60 наименований лекарственных препаратов не по инструкции. Они действительно нужны детям", – подчеркнула Чистякова. Минздрав и Росздравнадзор должны внести предложения, которые помогут устранить правовой вакуум в этом вопросе.