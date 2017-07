Больных раком разрешат лечить лекарством от угрей

Для использования препарата не по инструкции – в дозировке или возрасте, которые не соответствуют прописанной норме и для борьбы с болезнями, которые не значатся в показаниях к применению – существует термин off-label. Парадоксально, но иногда четкое следование правилам лишает шанса на помощь многих больных. Особенно часто к лечению не по инструкции вынуждены прибегать люди с онкологическими заболеваниями.

"Препарат "Роаккутан" применяется для лечения нейробластом — специфического вида онкологического заболевания, которым вообще не болеют взрослые. Компания зарегистрировала это лекарство для лечения угревой сыпи. Однако во всем мире его применяют для лечения детей с нейробластомами", – цитирует газета "Известия" члена Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, директора фонда "Подари жизнь" Екатерину Чистякову.

Новые законы должны позволить врачам самостоятельно принимать решения о назначении эффективного лечения вне зависимости от инструкций к лекарствам. "Это не только российская, но и мировая проблема: фармацевтическим компаниям часто невыгодно регистрировать и записывать в инструкцию все показания, по которым может быть применено лекарство", – заметила Чистякова.

Страдают от этого и дети: чтобы добавить в инструкцию строчку о том, что лекарство подходит для них, необходимы дорогостоящие исследования. А рынок детских лекарств не столь объемный, попасть туда стремятся далеко не все. Например, препарат "Ксалкори" официально показан только взрослым, однако специалисты применяют его для борьбы с детской крупноклеточной неходжкинской лимфомой.

