Причину развития рака нашли в больных зубах

Заболевания мягких тканей, окружающих зуб, могут быть причиной различных форм рака, например, опухолей пищевода, полости рта и молочной железы. У курящих риск развития злокачественных опухолей выше.

Ученые проанализировали данные о состоянии мягких тканей десен у более чем 65 тысяч женщин возрастом 54-86 лет. В результате исследователи выявили более семи тысяч случаев заболевания злокачественными опухолями.



По мнению экспертов, пародонтит и пародонтоз повышают вероятность развития рака любого вида как минимум на 14 процентов. Риск появления опухоли пищевода увеличивается втрое. Если человек курит, очень вероятны еще и развитие рака легких, желчного пузыря и молочной железы. Впрочем, и некурящих может постигнуть незавидная участь: некурящие женщины чаще болели меланомой, говорится в статье ученых, опубликованной в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. На это исследование в своем пресс-релизе ссылается EurekAlert!.

Вопреки расхожему мнению, жевательная резинка не спасает от болезни десен. Как писали Dni.Ru, при пародонтите и пародонтозе круговые связки зубов повреждены. Каждый зуб – сам по себе. При жевании в этом случае каждый удар давит на связки и сосуды зубов. Сосуды сжимаются, крови, а значит и питательных веществ, к зубам и деснам поступает мало, кость сокращается, десна отслаивается от корней зубов. Зубы расшатываются. В таком случае жевание резинки запрещено.