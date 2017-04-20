Вся правда о жевательной резинке

Жуйте жвачку без сахара – и забудете о кариесе, а также других насущных проблемах. Этот рекламный посыл твердо отпечатался в памяти каждого. Но действительно ли жвачка так полезна?

Какие еще ее свойства послужат на благо человеку, а от каких ему станет плохо Dni.Ru рассказала стоматолог-терапевт, главный врач MVK Beauty Line Марина Колесниченко.

Из чего делают жвачку

Современная жвачка – это тянущаяся основа, которая может быть натуральная (латекс, каучук), либо искусственно созданная (нефтяной воск, парафин, полиэтилен). К основе добавляют компоненты для нужной консистенции, вкуса и аромата. Некоторые жвачки могут содержать активные вещества для отбеливания или восстановления зубной эмали.

Когда жевать жвачку полезно

Если у вас нет возможности использовать щетку и пасту после еды, можно пожевать жвачку в течение 10-15 минут. Она удалит остатки пищи и не даст сформироваться налету. А значит, не будет "корма" для бактерий, из-за которых развивается кариес.

При попадании в рот любой пищи сразу же рефлекторно в желудке начинает вырабатываться желудочный сок. Его основная составляющая – соляная кислота. Обычно она переваривает пищу. Если мы жуем жвачку после еды, соляная кислота найдет себе применение. Если же пищи в желудке нет, и мы жуем жвачку на пустой желудок, желудочный сок начнет действовать на стенки желудка и кишечника, формируя язву.

Жвачка защищает от пародонтита

В норме зубы связаны друг с другом благодаря круговым связкам. Поэтому в жевании участвует весь зубочелюстной аппарат в комплексе. Это предохраняет зубы от перенапряжения. В такой ситуации жевание массирует десны и укрепляет подходящие к ним сосуды и нервы. При пародонтите и пародонтозе круговые связки зубов повреждены. Каждый зуб – сам по себе. При жевании в этом случае каждый удар давит на связки и сосуды зубов. Сосуды сжимаются, крови, а значит и питательных веществ, к зубам и деснам поступает мало, кость сокращается, десна отслаивается от корней зубов. Зубы расшатываются. В таком случае жевание резинки запрещено.

Жевательная резинка избавляет от запаха изо рта?

Запах формируется в результате жизнедеятельности бактерий, скапливающихся на кончике языка. Они анаэробные, то есть, им не требуется кислород, и от них очень сложно избавиться. В обычных ополаскивателях используется антибактериальные препараты, например, хлоргексидин. Но он убивает все бактерии во рту. А анаэробные все равно выживают и продолжают активно размножаться после того, как полоскать рот специальным средством прекращают. Жвачка не содержит антибактериальных веществ и лишь маскирует запах.

В 2016 году группа ученых из стоматологического колледжа Флориды под руководством Марселя Насименту обнаружила в зубном налете пробиотические бактерии А12. Они уничтожают кариозные бактерии и нейтрализуют кислоту, которая размягчает зубную эмаль. В результате были разработаны таблетки от кариеса. В России они пока не представлены, так как только проходят сертификацию.

Жвачка помогает сконцентрироваться

Психологи из университета Кардиф (Великобритания) в 2013 году доказали, что жевание помогает сосредоточиться на задаче. Исследователи обнаружили, что жующие отвечали на вопросы с множественным выбором точнее, чем нежующая контрольная группа. Подобные результаты получили и японские ученые из Национального института радиологических наук. Здесь исследования в жующем и нежующем состоянии проводились на одних и тех же молодых людях. Они показали усиление концентрации с жвачкой на 10%. Правда, речь о лабораторных условиях и всего 17 подопытных. Так что этот вопрос все еще открыт для изучения.

Жвачка снимает стресс

Профессор Холлингворт из Колумбийского университета в 30-х годах XX века доказал, что жевание снимает мышечное напряжение и помогает расслабиться. После публикации его работы "Психодинамика жевания" одна пластинка жвачки стала обязательной частью рациона американских солдат.

Ксилит – польза или вред

Ксилит – натуральный подсластитель. Его делают, например, из оболочек цветов хлопка, кожуры подсолнечных семечек или древесины. Долгое время считалось, что ксилит защищает зубы от кариеса. В нем нет сахарозы, а значит, бактериям, вызывающим кариес, нечего есть. Они перестают размножаться. Исследование, опубликованное в библиотеке исследований The Cochrane Library в 2015 году, опровергает это утверждение. Группа ученых проанализировала результаты 4000 человек, использовавших ксилит при уходе за зубами или в повседневном питании. По сравнению с группой, которая не использовала ксилит, у первых разрушений во рту оказалось лишь на 13% меньше. Это значит, что польза ксилита для зубов преувеличена. Кроме того, ксилит, а также сорбит и изомальт – представители группы многоатомных спиртов, в свойствах которых – слабительное действие.

В чем опасность аспартама

Подсластитель аспартам признан безопасным в США, Европе и России, однако, не стихают дискуссии о его нейротоксичности и способности вызывать онкологию. В 1985 году Национальная ассоциация безалкогольных напитков (NSDA) представила доклад. В нем сообщалось, что если подогреть аспартам всего лишь до 30 градусов Цельсия и добавить его в газированную воду, то он разложится на весьма неприятные соединения: формальдегид (канцероген класса А), метанол и фенилаланин.

Негативное влияние аспартама на организм человека исследовали и южноафриканские ученые P Humphries, E Pretorius and H Naudé. Они описали влияние на мозг и нервную систему составляющих аспартама: аспарагиновой кислоты, метанола и фенилаланина. Выяснилось, что эти вещества способны нарушать передачу импульса от правого полушария к левому, снижать уровень серотонина, усвоение аминокислот и нарушать гормональный баланс организма. Они также связали с аспартамом возникновение болезни Альцгеймера.

Кому нельзя жевательную резинку

Рекомендуется воздержаться от жевания резинки беременным женщинам из-за высокого содержания в ней балластных веществ. Это вещества, которые не перевариваются нашим организмом и нагружают иммунную систему будущей матери и ребенка. Также следует проявить осторожность людям с заболеваниями ЖКТ, почечной и печеночной недостаточностью, сахарным диабетом.