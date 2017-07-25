Найдена родина толстяков

Новозеландские ученые из Оклендского технологического университета вычислили процент людей с избыточным весом среди жителей 30 наиболее развитых стран. Выяснилось, что больше всего ожиревших в США и Великобритании – примерно 75% женщин и 87% мужчин.

Более половины жителей этих стран имеют лишний жир в области живота, что повышает риск развития диабета и рака. Люди могут не выглядеть слишком толстыми, но, если обхват талии превышает половину роста, это свидетельствует об опасности.

По словам медиков, риск связан не с цифрой на весах, а с тем, сколько жира приходится на брюшную область. Его избыток может повлечь хронические заболевания, сообщает "Газета.ru".

Специалисты отметили, что в 30 наиболее развитых странах процент людей с ожирением самый высокий. За последние годы он заметно вырос за счет людей с так называемыми пивными животами (абдоминальное ожирение).

В Греции и Исландии, где, согласно расхожему мнению, население ведет более здоровый образ жизни, показатели не сильно отличаются. Рост числа людей с толстыми животами наблюдается как среди взрослых, так и среди детей.

Исследователи говорят о резистентности к инсулину, ответственному в организме за переработку и хранение углеводов в виде жира. Грешат они и на неправильное питание. Западу ученые ставят в пример Северную Корею и Китай, жители которых едят много рыбы и овощей и почти не страдают от ожирения.