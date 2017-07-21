Подслащенные напитки неминуемо полнят

Ученые установили взаимосвязь между употреблением подслащенных напитков и избыточным весом. Совмещение белков и простых углеводов уменьшает окисление жиров – лишние килограммы при таком питании неизбежны.

Употребление подслащенных напитков обязательно обернется лишним весом. Однако резко отказываться от сладких сиропов, газировок, чая и кофе не нужно, сообщает Lenta.ru со ссылкой на профильный журнал BMC Nutrition.

В исследовании участвовали 13 женщин и 14 мужчин. Их возраст в среднем составлял 23 года. На первом этапе эксперимента добровольцы получали две порции блюд, в которых содержалось по 15% белка. На втором условия были усложнены: белка стало вдвое больше, а к еде подавали подслащенный напиток.

Оказалось, что калории, которые организм получает со сладкими жидкостями, практически не расходуются. Это замедляет расщепление жиров и приводит к набору веса.

"Мы обнаружили, что около трети дополнительных калорий, получаемых с подслащенными сахаром напитками, не были израсходованы, жировой обмен уменьшился, для метаболизма потребовалось меньше энергии. Это снижает эффективность метаболизма, может "заправлять" тело излишним жиром", – отметил доктор Шанон Касперсон.

В исследовании участвовали только взрослые здоровые добровольцы, поэтому его авторы предупредили: люди с избыточным весом могут по-разному реагировать на диетические изменения. Иными словами, перед тем как изменить рацион, стоит проконсультироваться со специалистом.

