Муж Боярской показал обвисшую грудь

Максим Матвеев порядком удивил публику. Артист вышел к зрительному залу, демонстрируя обвисшую женскую грудь.

Максим Матвеев пользуется бешеной популярностью. Актер снимается в кино, участвует в благотворительных акциях, играет в театре. Накануне Максим вышел на сцену Московского театра Олега Табакова в весьма неожиданном образе. Матвеев воплотил образ Эдварда Кинастона – артиста времен Реставрации, который один из последних молодых актеров играл на сцене женских персонажей.

Максим произвел неизгладимое впечатление на публику, когда появился на сцене в костюме, имитирующим женское обнаженное тело. Обвисшая грудь, большой дряблый живот, то, что скрывается под ним, а также ярко-рыжий парик – Матвеев был абсолютно неузнаваем.

При этом артист появлялся перед зрителем и в своем обычном, мужском, облике – с коротко стрижеными волосами, черной простой одежде, а подчас и топлес, демонстрируя невероятную худобу. Этот диссонанс – толстое женское тело и аскетичная болезненная мужская стройность – держал публику в напряжении до конца спектакля.

Отметим, что партнершей Максима Матвеева стала известная актриса Анна Чиповская. Миловидная артистка воплотила образ Маргарет Хьюз. Постановщик спектакля – режиссер Евгений Писарев.

Ранее в интервью Матвеев рассказал о форс-мажоре, который произошел с ним во время другого спектакля "Идеальный муж". Тогда ему пришлось откупоривать бутылку зубами, потому что штопора рядом не оказалось. А еще артист умудрился потерять штаны прямо на сцене. Например, во время спектакля "Тартюф", где он работал с Мариной Голуб.

"Мы с Дарьей Мороз играли влюбленную, но ругающуюся пару Валер и Мариана, на реплике "Мои достоинства не так уж велики?" у меня упали штаны. Создалось ощущение, что так и должно быть. Штаны были настолько узкие, что надеть обратно было невозможно. Пришлось так и ковылять. Всю сцену, пока героиня Марины Голуб старалась нас помирить, она пыталась на меня их надеть. У нее это не получалось", – поведал Матвеев.