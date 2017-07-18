Почему сдулась уфимская "Пышка"

Сеть кафе быстрого питания "Пышка" в Уфе бьет антирекорды по количеству жалоб, поступающих от бывших и нынешних сотрудников заведения. Повара жалуются на жадных руководителей, которые закупают дешевые продукты низкого качества.

Уфимские студенты, решившие совместить учебу с работой, стали жертвой обмана и манипуляций в кафе быстрого питания "Пышка". В столице Башкирии 27 филиалов этой сети, из многих поступают жалобы на несвоевременные выплаты зарплат, постоянные переработки без компенсации, самоуправство и штрафы за абсурдные нарушения.

По словам сотрудников, в заведении наблюдается чрезвычайно высокая текучка кадров, так как многие не выдерживают административного давления, а работодатель легко расстается с работниками и нанимает новых.

На многих известныхс отзывами о работодателях можно найти десятки отзывов разных лет от сотрудников, которые описывают одни и те же проблемы.

"Сотрудников явно не хватает. Вы почитайте журнал, сколько там недовольных отзывов о медленной работе кухни и официантов. Причем руководство как об стенку горох. Не последнее заведение в городе, а экономят на всем: на нормальной зарплате, на премиях, на всем. У меня подруга в забегаловке на бензоколонке работает и больше меня на 5 тысяч получает", – пишет бывшая сотрудница кафе.

"Кидалово полное, не связывайтесь с ними! Не оформляют, договор на руки не выдают, а значит, могут делать все, что угодно, у вас же договора нет! Вы и не докажете, что там работали. Об отпусках и больничных речи вообще не идет. Обещают одну зарплату, а в итоге получаете совсем другую! И при этом еще тебе постоянно хамят и понукают", – критикует руководство еще одна бывшая сотрудница "Пышки".

Работники пищеблоков "Пышки" признаются, что в заведении в последние месяцы экономят на качественных продуктах, а отдельные ингредиенты и вовсе используют после истечения срока годности. Кроме того, санитарный контроль также оставляет желать лучшего: уборка на кухне проводится гораздо реже, чем требуется, а персонал готовит пищу в той же спецодежде, в которой моет пол.

Подобный подход к делу уже негативно сказался на качестве обслуживания. На сайтах отзывов можно обнаружить множество жалоб посетителей на наличие волос в еде, несвежий запах якобы сегодняшней выпечки, кислое молоко в капучино и прочие.