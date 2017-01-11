Заменители сахара приближают смерть

Ученые выяснили, что потребление искусственных подсластителей отрицательно сказывается на здоровье людей и увеличивают риск смерти. Удручающая ситуация сложилась в этом отношении в США.

Согласно исследованию, в Америке более 41% взрослых и 25% детей ежедневно употребляют аспартам и другие сахарозаменители. В связи с этим их здоровье и жизнь находятся под угрозой. А в последние годы случаев, когда добавки оказывали негативное воздействие на здоровье американцев, стало в несколько раз больше.

"Совсем недавно искусственные подсластители считались физиологически инертными веществами, однако сейчас мы начали выяснять, что они отражаются на метаболизме человека", – цитирует Элисон Сильвецки из университета Джорджа Вашингтона в Филадельфии Flashnord. Ученый отметила, что иногда употребление заменителей оказывало положительный эффект на организм, снижая вес, но в других же случаях риск ожирения увеличился.

Сильвецки добавила, что аспартам и его аналоги широко используются в пищевой промышленности для понижения стоимости продуктов питания и снижения их калорийности при создании диетических блюд и напитков. Таким образом, бизнесу выгодно употребление заменителей сахара населением.

Научная команда университета решила выяснить, как часто и сколько искусственных подсластителей употребляют американцы. Результаты анализа данных, собранных в рамках Национальной программы здоровья американцев NHANES в 2009 – 2012 годах, показали, что число взрослых, регулярно употребляющих аспартам, увеличилось на 54%, а детей на 200%.

По оценкам ученых, примерно 41% взрослых и 25% детей ежедневно используют в пище и напитках подсластители, что угрожает их жизни. Более того, оказалось, что употребление подсластителей в детстве сказывается на весе, развитии хронических болезней и на вкусовых ощущениях. По словам ученых, исследования в этой области будут продолжаться.