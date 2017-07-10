Мужчины теряют интерес к сексу

Если еще совсем недавно женщин то и дело упрекали в невысоком сексуальном аппетите, то сегодня ситуация кардинально поменялась. Оказывается, 74% россиянок недовольны своей сексуальной жизнью.

По данным социологических исследований, самая популярная проблема, которую озвучили опрошенные женщины – это недостаток секса. Целых 27% девушек хотят заниматься сексом чаще, чем того желают их мужчины. Представители же сильного пола хотят секса чаще лишь в 11% случаев.

Вторая глобальная проблема, которую назвали женщины (21%) – это слишком короткая прелюдия (или даже ее отсутствие). Увы, далеко не все мужчины знают, что их партнерше нужно минимум 15-20 минут на то, чтобы достичь нужной фазы возбуждения. При этом на слишком долгую прелюдию пожаловались лишь 1% опрошенных.

Кроме того, 15% женщин не устраивает ситуация с экспериментами. Они хотят больше разнообразия, чем их мужчины. Впрочем, прекрасный пол ненамного опережает в этой проблеме своих партнеров.

А вот 12% опрошенных не успевают испытать оргазм, так как половой акт длится слишком мало времени. Именно это они считают главной проблемой своей сексуальной жизни.

"Тема секса перестала быть запретной и стыдной", – говорит эксперт тренинг-центра "СЕКС.РФ", сексолог Наталья Романовская. "Женщины более склонны к восприятию новой информации, поэтому теперь им нужно больше – больше секса, больше прелюдии, больше оргазмов", - отмечает эксперт.

По ее словам, женщины "не хотят делать это в темноте под одеялом, как раньше". Мужчины же, которые физиологически гораздо проще могут достичь оргазма, не хотят стараться больше, чем раньше", - заключает Романовская.