Секс замедляет старение

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско утверждают, что женщины, занимающиеся сексом не менее раза в неделю, стареют медленнее, чем остальные. Такой эффект отмечался даже у представительниц прекрасного пола, не испытывающих при этом оргазм.

В исследовании приняли участие 129 женщин, каждая из которых являлась матерью и состояла в долгосрочных отношениях. В частности, специалисты узнавали их длину теломер (концевые участки хромосом, сокращающихся при каждом делении клетки).

Когда теломеры оказываются слишком короткими, клетка больше не делится, и именно это играет одну из ключевых ролей в процессе старения. По словам ученых, им удалось выяснить, что у представительниц прекрасного пола, занимавшихся сексом раз в неделю или чаще, теломеры были длиннее для своего возраста, сообщает научное издание Psychoneuroendocrinology.

Исходя из этого, исследователи предположили, что регулярно занимающиеся сексом женщины меньше стареют. Они также отмечают, что полученные ими результаты не зависели от уровня стресса участниц или того, насколько они довольны своим партнером.

Кроме того, специалисты напомнили, что до данного исследования были выявлены и некоторые другие факторы, влияющие на длину теломер. В частности, злоупотребление алкоголем приводит к более стремительному их уменьшению, а физическая активность способствует замедлению старения.

Напомним, ранее ученые установили оптимальный возраст, в котором люди достигают "сексуального расцвета". Как выяснилось, мужчины и женщины вступают в наиболее приятную интимную связь в 33 года. Также выяснилось, что с возрастом люди становятся более раскрепощенными в постели.