Как запах мужчин влияет на сексуальное влечение женщин
Специалисты установили влияние феромонов на женский организм в результате опытов на мышах, передает EurekAlert! Японские ученые обнаружили в их мозгу область, которая отвечает за инстинктивную реакцию грызунов на вызывающие сексуальное влечение феромоны самцов. Ученые обозначают их как молекулы ESP1.
В рамках эксперимента исследователи заразили подопытных специальным вирусом, подсвечивающим в их организме нервные клетки, способные реагировать на ESP1. В итоге медики смогли проследить за процессом идентификации феромонов в организме самки и ее реакции на них.
По итогам опытов японцы установили, что подсвеченные нервные клетки у самцов и у самок соединены с разными частями миндалевидного тела, центра эмоций. Этим объясняется различная реакция животных на один и тот же запах. Почувствовав молекулы ESP1, мужчины проявляют "агрессию", в то время как у женщин от этого запаха появляется сексуальное влечение.
Примечательно, что стороннее воздействие экспертов на подсвеченные нервные клетки привело к аналогичной реакции мышиного организма, феромоны самцов при этом не использовались. Японцы смогли принудительно вызвать "агрессию" у самцов и желание секса у самок.
Секса больше в поцелуях в шею, в том, как мужчина вдыхает твой запах, в том, как он нежно касается губами твоей кожи, чем в самом сексе. pic.twitter.com/zwpKrC6GEl— Рина (@7IyruWmiTn6JfIA) 6 июня 2017 г.
Отметим, что ученые до сих пор не смогли прийти к единому выводу, влияют ли феромоны на жизнедеятельность человека. Японские специалисты уверены, что ответ на этот вопрос можно получить, обнаружив в мозгу зону с нервными клетками, подобными тем, что есть у грызунов.
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