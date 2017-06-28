Когда наступает "сексуальный расцвет"

Ученые установили оптимальный возраст, в котором люди достигают "сексуального расцвета". Как выяснилось, мужчины и женщины вступают в наиболее приятную интимную связь в 33 года.

Согласно данным исследования, участники опроса моложе 40 лет уверены, что лучший секс в их жизни был в 26 лет (у женщин) и в 32 года (у мужчин). При этом более взрослые респонденты отметили, что самая приятная интимная связь у них была в возрасте 46 лет. Подобные результаты немало удивили ученых.

Также выяснилось, что с возрастом люди становятся более раскрепощенными в постели. Их сексуальность с каждым годом растет, они покупают секс-игрушки и стремятся к разнообразию в интимной жизни чаще, чем молодежь, сообщает "Комсомольская правда".

Эксперт Александр Вышанский подчеркнул, что точный возраст "сексуального расцвета" определить нельзя, но у мужчин он обычно наступает в 33 года. "Это не значит, что потом сексуальная активность спадает. Просто 33 года – период, когда мужчина еще здоров физически, его гормональный фон стабилен и при этом он сформировался сексуально", – пояснил специалист. По его мнению, в этом возрасте представители сильного пола уже имеют достаточный опыт и знают, чего хотят от партнерши.

"Расцвет" женщины наступает на несколько лет позже – в среднем они достигают сексуального пика в 34-35 лет. "Надо отметить, что у рожавших женщин спектр ощущений выше, чем у нерожавших", – заключил Вышанский.

18-24 age у 50% есть секс 4 раза в неделю, а после 40-ка такая же частота только у 3,7%. Выключаю дискавери�� — miss Обломова (@ymared) 6 мая 2017 г.

Ранее британские ученые выявили пользу секса для людей старше 50 лет. Выяснилось, что плотские утехи в этом возрасте позволяют сохранить память.

"Пожилые мужчины и женщины, практикующие регулярный секс, имеют лучшее когнитивное функционирование, чем те, кто отказался от секса или делает это редко. Помимо возможных биологических объяснений, этот факт продемонстрировал нейропротекторные свойства активного социального, физического и умственного участия в преклонном возрасте", – сообщается в пресс-релизе исследования.