Когда наступает "сексуальный расцвет"

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Среда 28 июня
Лента новостей
22:00
Что не стоит говорить человеку с мигренью
21:23
ФБР допрашивало сотрудников "Лаборатории Касперского"
21:00
Сбитый автобусом мужчина убежал в бар после аварии (видео)
19:50
Корчевников потрясен роскошным особняком Киркорова (видео)
19:47
В Москве на территории НИИ органической химии случился пожар
19:38
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
19:34
Известный певец разбился в страшном ДТП
19:13
Рози Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стэтхэму первенца
18:50
Маньяк с кислотой ужаснул Ставрополье
18:48
Россия накажет Трампа за грехи Обамы
18:47
Как власти Ставрополья помогают пострадавшим от наводнения
18:43
Валерию обозвали жлобихой из-за сына
18:38
В Москве в доме Брежнева нашли притон садистов
18:25
Запашный проговорился о рождении внебрачного ребенка у брата
18:22
Жена запретила известному актеру общаться с детьми на украинском
18:06
Киев пригрозил Москве украинскими гастарбайтерами
17:53
El Tempo дарит обувь за селфи с Роналду
17:52
Перед саммитом G20 устроили секс-вечеринку
17:45
Бурятские подростки с ножницами изнасиловали пенсионерку
17:42
Присяжные попросили перенести оглашение вердикта по делу Немцова
17:35
Ясновидящая предсказала скорую смерть Яковлева
17:32
Как выглядят завершившие карьеру красавицы-спортсменки
17:29
ФАС завела дело против "дочки" LG
17:15
За критику геев начнут отбирать детей
17:12
Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича
17:12
Дочь миллионера сбила насмерть байкера в Москве
17:03
Гонщицу Багдасарян третий раз задержали в Москве
16:55
Как жил "пьяный" мальчик
16:48
Литвинова шокировала Собчак смертельным диагнозом
16:32
Какие болезни россияне чаще всего привозят из отпуска
16:28
Хорошо ли вы знаете сериал "Игра престолов"?
16:28
Атамбаев и Володин встретились в Бишкеке
16:17
80-летнюю Немоляеву спасают после тяжелой потери
16:16
Дуров согласился на требования Роскомнадзора
16:03
Юморист Николай Лукинский рассказал об измене
16:00
Жена толкнула футболиста Глушакова к полуголой Бузовой
15:59
Армия бедных россиян пополнилась на два миллиона
15:59
Олегу Яковлеву стало хуже
15:58
Сколько стоит ремонт и как на нем сэкономить
15:51
Когда на московских улицах закончится ремонт
15:50
Какие опасности несут зубы мудрости
15:43
Анна Семенович испугала близких страшной болезнью
15:34
Найдена скрытая опасность загара для детей
15:16
Обидчик Шурыгиной вступил в отношения с ее мамой
15:14
Французский генерал летал на штурмовике на дачу
15:04
Старания Максаковой оказались тщетны
14:51
Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
14:50
Жена Диброва отправилась в роддом
14:48
Художница грудью нарисовала Путина и Медведева
14:46
Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы
14:40
Ученые открыли способ регенерации сердца
14:27
Тропический шторм обрушится на Москву
14:15
Песков рассказал об отпуске Путина
14:15
Как менялась Яна Поплавская
14:07
Обнародовано свадебное фото Юлии Меньшовой
14:04
Инфантильный Порошенко расписался в своей негодности
14:04
Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
14:02
Голубкиной на похоронах открыли глаза на жениха-убийцу
13:51
Бондарчук оценила старания Хазановой
13:48
Россия подала жесткий сигнал Трампу
13:40
Как распознать эпилепсию
13:39
Российские и киргизские депутаты обсудили общие темы
13:37
Евросоюз продлил санкции против России
13:27
Володин поддержал списание Россией долга Киргизии
13:25
Женщина вышла замуж за покойного возлюбленного
13:22
Друзья молятся за Олега Яковлева
13:16
Пострадавшие дольщики смогут получать компенсации
13:15
Джигурда уедет из страны после получения миллионов Браташ
13:05
На спектакле "Идеальный муж" москвич подрался с любовником жены
12:48
Скандалистка Багдасарян пожаловалась Путину
12:36
Балерина требует признать ее родной дочкой звезды "Гардемаринов"
12:32
Эрдогана бросили наедине с российской трубой
12:13
Диарея и пищевые отравления ведут к болезни Паркинсона
12:04
Названа причина госпитализации певца из "Иванушек"
11:59
На Марсе найдены останки инопланетянина (видео)
11:49
Летевший на Кубу Boeing экстренно вернулся в Домодедово
11:29
Крошечные знаменитости
11:29
Милое мяуканье хищных гепардов растрогало Сеть (видео)
11:28
Жена последнего маршала СССР скончалась в Москве
11:27
Первой жертвой Трампа стал Мадуро
11:22
Пять самых кровавых фильмов про маньяков
11:15
Украинское отчаяние из-за Крыма докатилось до космоса
10:57
Пьяные танцы угонщика в отделении ОВД рассмешили россиян (видео)
10:51
Порошенко сделал признание о Путине
10:50
"ЕР" просит Собянина организовать видеонаблюдение на всех избирательных участках
10:49
Французский депутат рассказал о претензиях к мессенджерам
10:48
Жене Краско стыдно жить в гадюшнике
10:47
Сенсационные детали дела об убийстве Вороненкова
10:38
Пьяная москвичка убила подругу в день выхода из колонии
10:23
Врачи борются за жизнь экс-солиста "Иванушек International"
10:02
Как кофе способствует похудению
10:01
ОНФ требует закрыть иловые поля в Казани
09:56
Авиакомпания заставила инвалида ползком забираться в самолет
09:44
Россиянам хотят запретить изменять женам
09:42
Москвичи спасли тонущего в пруду мужчину
09:34
Молодой жених о беременности 50-летней Яны Поплавской
09:15
Вся история Земли за одну минуту (видео)
09:07
Пелагея покинула Россию после скандала
09:02
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
08:56
Работа по ночам грозит онкологическими заболеваниями
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
Шепелев об убийстве отца Фриске
Бондарчук отчитала Максакову
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Как жил "пьяный" мальчик
Раскрыта причина гибели "пьяного" мальчика
Lifestyle

Когда наступает "сексуальный расцвет"

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Ученые установили оптимальный возраст, в котором люди достигают "сексуального расцвета". Как выяснилось, мужчины и женщины вступают в наиболее приятную интимную связь в 33 года.
прочитано 432 раза

Согласно данным исследования, участники опроса моложе 40 лет уверены, что лучший секс в их жизни был в 26 лет (у женщин) и в 32 года (у мужчин). При этом более взрослые респонденты отметили, что самая приятная интимная связь у них была в возрасте 46 лет. Подобные результаты немало удивили ученых.

ПО ТЕМЕ

Секс после 50 улучшает память

Три составляющих женской сексуальности

Какие болезни лечит хороший секс

 Секс и отношения

Сюжеты Секс и отношения

Также выяснилось, что с возрастом люди становятся более раскрепощенными в постели. Их сексуальность с каждым годом растет, они покупают секс-игрушки и стремятся к разнообразию в интимной жизни чаще, чем молодежь, сообщает "Комсомольская правда".

Эксперт Александр Вышанский подчеркнул, что точный возраст "сексуального расцвета" определить нельзя, но у мужчин он обычно наступает в 33 года. "Это не значит, что потом сексуальная активность спадает. Просто 33 года – период, когда мужчина еще здоров физически, его гормональный фон стабилен и при этом он сформировался сексуально", – пояснил специалист. По его мнению, в этом возрасте представители сильного пола уже имеют достаточный опыт и знают, чего хотят от партнерши.

"Расцвет" женщины наступает на несколько лет позже – в среднем они достигают сексуального пика в 34-35 лет. "Надо отметить, что у рожавших женщин спектр ощущений выше, чем у нерожавших", – заключил Вышанский.

Ранее британские ученые выявили пользу секса для людей старше 50 лет. Выяснилось, что плотские утехи в этом возрасте позволяют сохранить память.

"Пожилые мужчины и женщины, практикующие регулярный секс, имеют лучшее когнитивное функционирование, чем те, кто отказался от секса или делает это редко. Помимо возможных биологических объяснений, этот факт продемонстрировал нейропротекторные свойства активного социального, физического и умственного участия в преклонном возрасте", – сообщается в пресс-релизе исследования.

Автор: Константин Улюкаев28 июня 2017, 20:11

комментарии

Политика

Россия накажет Трампа за грехи Обамы
Киев пригрозил Москве украинскими гастарбайтерами
Инфантильный Порошенко расписался в своей негодности
Российская армия напугала НАТО

Шоу-бизнес

Похудевшая Чехова в купальнике похожа на Боярского
Корчевников потрясен роскошным особняком Киркорова (видео)
Рози Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стэтхэму первенца
Знаменитый блогер о Яковлеве: Ужасно осознавать случившееся

Проишествия

Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили

Lifestyle

Художница грудью нарисовала Путина и Медведева
Хорошо ли вы знаете сериал "Игра престолов"?
Пять самых кровавых фильмов про маньяков
Эрнст дал Николаеву еще один шанс
Шоу-бизнес

Шепелев об убийстве отца Фриске

Журналисты связались с телеведущим
Шоу-бизнес

Пелагея покинула Россию после скандала

Певица проводит время в Италии
Шоу-бизнес

Балерина требует признать ее родной дочкой звезды "Гардемаринов"

Девушка обратилась в столичный суд
Шоу-бизнес

Друзья молятся за Олега Яковлева

Известный певец попал в реанимацию

Гороскоп

Любовный гороскоп на июль
Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой
Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля

Фоторепортажи

Как выглядят завершившие карьеру красавицы-спортсменки
Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича
Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы
Бондарчук оценила старания Хазановой

Спорт

Возняцки полностью обнажилась для журнала
Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Беременная Серена Уильямс снялась голой

Регионы

Маньяк с кислотой ужаснул Ставрополье
Бурятские подростки с ножницами изнасиловали пенсионерку
Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
Путин ошарашил простую россиянку
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru