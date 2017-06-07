Раскрыто необычное свойство яиц
Исследователи провели свой эксперимент в Эквадоре. Здесь, по мнению ученых, страна небогатая, поэтому в раннем возрасте дети не получают необходимого количества питательных веществ, необходимых для роста.
В программе приняли участие 160 детей. На старте их возраст составлял 6-9 месяцев. Половине давали по одному яйцу в день, контрольная группа оставалась на обычном питании. Через полгода результаты сравнили, сообщает Газета.ru.
Оказалось, что дети, получавшие ежедневно по одному яйцу, практически не имели проблем с ростом и нормальным развитием, тогда как в контрольной группе дети остались ожидаемо менее развитыми.
По мнению педиатров и исследователей, в яйцах содержится множество питательных веществ. Дети, не получающие необходимое их количество, имеют явно выраженные задержки в физическом развитии. Особенно эта проблема актуальна для небогатых стран.
Яйца же – продукт, доступный практически во всем мире, кроме того недорогой. Ежедневное употребление детьми яиц может хотя бы частично компенсировать нехватку всех необходимых для роста компонентов, которые дети должны получать с пищей во время развития и взросления.
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