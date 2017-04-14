82-летний актер стал звездой порно благодаря яйцам

Шигео Токуда прославился в кино для взрослых, когда ему было за 70 лет. Сейчас, в свои 82 года, актер продолжает пользоваться бешеной популярностью в порноиндустрии. Звезда клубнички раскрыла секрет своей неувядающей сексуальности.

На данный момент Шагео Токуда признан самым пожилым порноактером в мире, пишет Mirror. Он работает в секс-индустрии вот уже более десяти лет, ежегодно снимаясь в добрых шести десятках фильмов.

#kiss #shigeotokuda Публикация от shigeo tokuda (@shigeotokuda) Мар 7 2017 в 5:43 PST

Как признался Токуда, интерес к фильмам для взрослых у него появился еще в 1974 году во время командировки. Тогда он впервые посмотрел порно в гостиничном номере и... навсегда влюбился в этот киножанр.

Однако, как это ни парадоксально, успех в секс-фильмах пришел к Токуда лишь в весьма преклонном возрасте. По словам актера, он и дальше собирается оставаться на высоте, радуя партнерш по съемочной площадке своей богатырской потенцией.

#shigeotokuda Публикация от shigeo tokuda (@shigeotokuda) Мар 5 2017 в 7:20 PST

При этом Токуда признается, что держать тело в тонусе ему помогают яйца – их он ест каждый день. "Особенно мне нравится рис, смешанный с сырым яйцом", – говорит звезда порно.

Помимо специальный диеты, актер умело соблазняет партнерш по фильмам старомодными манерами. В частности, перед началом съемок Токуда непременно делает актрисам комплименты, подчеркивая, как красиво их тело. По уверениям порнозвезды, именно приятные слова позволяют наладить контакт перед постельной сценой.

#shigeotokuda #grandfather #japan #japstyle #jav #pornstar Публикация от shigeo tokuda (@shigeotokuda) Июн 30 2016 в 12:48 PDT

Токуда признается, что карьера в клубничке позволяет ему чувствовать себя молодым. "Фильмы для взрослых – это отличный способ реализовать все свои фантазии", – добавляет он.