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Шоу-бизнес

Полицейские взяли телеведущего Лобкова за пенис

Павел Лобков. Фото: youtube.com
Известный журналист Павел Лобков поразил бесстыдной выходкой общественность. Он появился в центре Москвы в костюме, выполненном в виде мужских гениталий. Полицейские его задержали.
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Знаменитый российский журналист, один из основных ведущих и обозревателей телеканала "Дождь" Павел Лобков снялся в костюме пениса рядом с инсталляцией, символизирующей пасхальное яйцо, которую установил городской комитет по благоустройству.

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"Инсталляция от Петра Палыча Бирюкова и департамента по благоустройству. Полиция не оценила – Пашу задержали", - цитирует коллегу задержанного Сергея Ерженкова сайт ВВС.

Сайт телеканала "Дождь" опубликовал кадры, на которых запечатлено, как сотрудник полиции проверяет документы Лобкова. Провокатор объяснил, что его костюм был элементом сатирического сюжета. "Мы же снимали маленький скетч для нашего канала", – сообщил Павел.

Слова тележурналиста не подействовали на полицейских. Они сказали хулигану, что на улице гуляют дети. Лобкова посадили в автомобиль патрульных и увезли в ОВД "Китай-город". Поведение телезвезды признали нарушением общественного порядка и оштрафовали Павла на 500 рублей.

Пользователи Сети выходке Лобкова не удивились, напомнив, что одна медицинская клиника прошлой осенью уже выпускала на улицы в качестве "живой рекламы" промоутеров в костюме женских гениталий. Та рекламная кампания обошлась без задержаний.

Напомним, Лобков ранее вел передачу "Растительная жизнь" и занимался популяризацией ботаники. Он также известен просветительской работой по вопросам СПИДа. 1 декабря 2015 года в эфире телеканала "Дождь" Павел объявил, что с 2003 года является ВИЧ-положительным.

 "После долгих уговоров я попросил взять у меня анализы на ВИЧ и сифилис. Ранка там долго не заживала. Мне сказали: "Зайдите к инфекционисту". Ну, я зашел к инфекционисту. У него лежала пухлая папка, перечеркнутая красным фломастером, где было написано "ВИЧ плюс", – рассказал ведущий.

К слову, это не единственное несчастье журналиста. В сентябре 2016 года в центре Москвы на Лобкова напали неизвестные. Злоумышленники избили журналиста, а затем отобрали ключи, кошелек и мобильный телефон. Позже один из подозреваемых был задержан. Им оказался 21-летний уроженец Беларуссии. Молодой человек пояснил, что не был знаком с Лобковым и напал на него исключительно из-за нехватки денег.

Автор: Иннокентий Звездинский14 апреля 2017, 14:54

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