Британские ученые нашли лучшее место для яиц
Начало обсуждению положило издание Daily Mail, опубликовавшее результаты исследования британских ученых и яйцеведов. Участники дискуссии сошлись во мнении, что худшее место для хранения яиц – дверца холодильника. Связано это с тем, что дверца – самое теплое место, ее часто открывают-закрывают и о постоянной температуре на дверце говорить не приходится.
Зато если положить яйца на среднюю полку, да еще в оригинальной упаковке, то в этом случае долгое хранение продукта гарантировано, – утверждают в Британской Службе информации о яйцах (The British Egg Information Service). Лишь бы в холодильнике не было посторонних запахов: яйца их быстро впитывают, что потом сказывается на вкусовых свойствах.
Впрочем, в результате экспериментов оказалось, что яйца остаются свежими как минимум неделю при единственном условии: хранить их нужно при температуре ниже +20 градусов. При этом неважно, находятся они в холодильнике или нет.
В англоязычном мире уже более сотни лет тема яиц остается актуальной. О яйцах писал Джек Лондон в рассказах "Тысяча дюжин" и "Яичная афера" в серии "Смок и Малыш". Личный повар Ниро Вульфа знал множество рецептов яичницы, а сам великий детектив весьма благосклонно относился к блюдам из яиц. Даже в нынешнем году пользователи Instagram активно делились фотографиями собственноручно приготовленных омлетов из тех самых #eggs. И держите дверцу холодильника закрытой, если в нем хранятся яйца.
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