Диарея и пищевые отравления ведут к болезни Паркинсона

Острые и хронические инфекции в верхнем желудочно-кишечном тракте человека вероятно связаны с болезнью Паркинсона. Ранее неизвестную науке связь обнаружили исследователи медицинского центра Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Исследователи обнаружили, что ключевой белок, связанный с болезнью Паркинсона, выделяется и во время инфекций желудочно-кишечного тракта. Ранее неизвестную науке взаимосвязь обнаружили ученые из Джорджтаунского университета и их коллеги из национальных институтов здравоохранения США, говорится в пресс-релизе медицинского центра Джорджтаунского университета.

Ученые обратили внимание, что у пораженных болезнью Паркинсона отмечается скопление белка альфа-синуклеина. Этот белок выделяется как раз кишечником. Как показали эксперименты на животных, кишечные бактерии могут проникать в нервную систему и поражать мозг. Дополнительно исследователи использовали в своей работе образцы биопсии четырех десятков детей с поражениями верхних отделов желудочно-кишечного тракта и четырнадцати взрослых.





"Хронические запоры появляются в следствие повреждений кишечной нервной системы. Они развиваются за десятилетия до появления симптомов поражения головного мозга. Также заболевания верхнего желудочно-кишечного тракта распространены у людей, склонных к болезни Паркинсона", – утверждает руководитель исследования Майкл Заслофф, доктор медицинских наук, профессор хирургии и педиатрии Медицинской школы Джорджтаунского университета.