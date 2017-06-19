Бесполезные антибиотики

Определенный вид антибиотика убивает только микроорганизмы чувствительные конкретно к нему. Другие виды болезнетворных бактерий остаются жить и мутируют, становясь устойчивыми. Dni.Ru выяснили, почему прием антибиотиков иногда оказывается абсолютно бесполезным.

Антибиотики – это группа лекарственных средств, которые применяют для уничтожения и подавления размножения болезнетворных микроорганизмов, в том числе бактерий. Впервые их начали применять во время Второй мировой войны. Начиная с 40-х годов XX века с помощью этих лекарств удалось спасти жизнь миллионам.

Однако большинство россиян, любящих заниматься самолечением, принимают эти препараты при любых недомоганиях. При этом точно объяснить, что такое антибиотик, мало кто может, думая, что это просто сильное лекарство от всех болезней.

"К сожалению, чаще всего люди сами себе прописывают антибиотики именно тогда, когда этого делать категорически нельзя. Наиболее частые ситуации возникают при лечение повышенной температуры тела или ОРВИ. А это в корне неправильно, – считает врач-терапевт Анна Качалкина. – Простуда чаще всего вызывается вирусами, на которые антибиотики никак не действуют. Повышение температуры тела является универсальной защитной реакцией, вызывать ее может любое нарушение в организме, даже простое переутомление, и начинать сразу пить антибиотики категорически нельзя. Нужно провести обследование, сдать анализы, найти причину заболевания, и только после этого принимать решение о назначении тех или иных препаратов".

Вирусная и бактериальная инфекции, аутоиммунные процессы, опухоли, а иногда и просто стресс могут сопровождаться повышением температуры. Ее можно сбивать жаропонижающими препаратами, но никак не антибиотиками.

По утверждению Качалкиной, антибиотики не лечат. Более того, они вообще не справляются с заболеваниями, спровоцированными вирусами. Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков препятствуют терапии респираторных заболеваний, позволяя попасть в дыхательные пути чужеродным бактериям, в большинстве случаев – кишечным.

Подбор оптимального варианта антибиотика – задача лечащего врача. Лучше всего, конечно, провести специальный микробиологический анализ, который позволит выявить возбудителя заболевания и подобрать антибиотик, который точно на него подействует. К сожалению, доктора часто выписывают антибиотики "на всякий случай", не опираясь на анализы и игнорируют тот факт, что половина назначенных препаратов имеет широкий спектр действия. А это значит, что лекарство убивает полезные бактерии, ослабляет организм и способствует выработке резистентности к антибиотикам.

Когда антибиотики бесполезны

Антибиотики бессильны против ОРВИ, гриппа, кори, простуды, инфекционного мононуклеоза, ветряной оспы, гепатитов С, В и А, краснухи, свинки.

Терапия – ампициллином (производитель Sanavita Gesundheitsmittel, Германия), оксациллином (производитель Биохимик, Синтез, Россия) или синтетическими антибиотиками: сульфаниламидом (производитель MAPICHEM AG, Швейцария), бисептолом (производитель Medana Pharma TERPOL Group J.S., Co., Польша), септрином (производитель WELLCOME, Великобритания), бактримом (производитель Cenexi S.a.S, Франция) – не эффективна против вирусов.

Их используют только при бактериальных осложнениях, обусловленных вирусной инфекцией, с которой организм самостоятельно справиться не может. То есть антибиотики являются дополнительным средством лечения, а основные препараты – это противовирусные средства и иммуноглобулины.

Против "молочницы", как в просторечии называют кандидоз, и других грибковых заболеваний антибиотики не эффективны. Ими нельзя лечить дисбактериоз. Наоборот, применение этих препаратов является причиной возникновения проблем с кишечником. Убивая всю полезную микрофлору, антибиотики существенно снижают иммунитет.

"Даже при кашле нельзя принимать антибиотики, – считает Качалкина. – Потому что он может быть вызван вирусными инфекциями или аллергией". По мнению врача, при любом расстройстве кишечника, также прием этих препаратов исключен, потому что диарея чаще всего вызывается непереносимостью продуктов (отравлением) или вирусной инфекцией.

"Лямблии, глисты, амебы и прочие паразиты, которые, попадая в человеческий организм, вызывают различные инфекционные заболевания, также не лечатся при помощи антибиотиков. Практически бесполезны эти лекарства и при хронических воспалительных процессах. Такая терапия не эффективна для лечения пиелонефрита. При подобных заболеваниях, антибиотики применяются только в случае очередного обострения заболевания, основным лечением является фитотерапия", – подчеркнула специалист.

Для излечения инфекционных расстройств – ботулизм, столбняк, дифтерия – необходимы антитоксические сыворотки и препараты, разрушающие болезнетворные бактерии, а вовсе не антибиотики, которые сами себе любят назначать пациенты. А вот если вовремя не принять противотоксичную сыворотку, заболевший может умереть.

Кроме всего, антибиотики часто являются абсолютно неэффективными для конкретного человека, причем вне зависимости от возбудителя заболевания. Существует определенный тип людей, на которых антибиотики воздействуют слабее, чем на остальных. В некоторых случаях устойчивость к антибиотикам – это индивидуальная особенность человека, связанная с обменом веществ. Зачастую это обусловлено активной работой печени – препараты разрушаются быстрее обычного. А у других людей в организме образуются антитела, связывающие молекулы антибиотика, и появляется так называемая устойчивость организма к препарату. В этом случае прием антибиотика вообще абсолютно бесполезен.

Специалисты предупреждают: если не хотите превратиться в "бесчувственного к антибиотикам" – самолечением нельзя заниматься ни в коем случае. Каждый должен понимать, что его жизнь и здоровье находятся в собственных руках, а это значит, что при лечении любой болезни консультация с врачом обязательна.