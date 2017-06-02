Ученые увидели признак женского ума в массивных ягодицах

Большие ягодицы говорят об отличном здоровье и хороших умственных способностях их обладательниц. Если, конечно, они такие от природы, а не округлились из-за лишнего веса.

Дополнительный вес вокруг бедер, ягодицах и бедрах защищает от диабета и болезней сердца, утверждают ученые из Оксфорда. Результаты своих исследований они опубликовали в университетском издании.

Вопросом пышных девичьих форм озаботилась команда экспертов из Оксфордского центра диабета, эндокринологии и метаболизма (OCDEM) под руководством доктора Константиноса Манолополоса и профессора Кита Фрейна. По мнению исследователей, через чьи руки в ходе работы над темой прошли данные о шестнадцати тысячах пышных дам, женская физиология такова, что их организм использует собственные жировые ткани для сохранения энергии в виде кислот, при этом при необходимости энергия легко высвобождается.

"Округлости бедер хранят энергию в виде жировых клеток вне зависимости от того – есть лишний вес или нет. Если девушка наберет лишний вес, у нее тут же увеличатся бедра и округлится животик, а животик – это уже признак лишних килограммов", – пояснил выводы команды доктор Манолополос.

Лишние жировые кислоты оседают в других органах, например, печени и мышечной ткани, а это вредно для здоровья. Следствием лишнего веса могут стать диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Но если приятные округлости даны девушке от природы, они свидетельствует об отличном здоровье, способности к репродукции а также, считают ученые, являются признаком живого ума. Следовательно, чем умнее женщина – тем менее вероятно, что она будет худышкой.