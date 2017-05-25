Пожилая актриса показала поклонникам ягодицы

Конни Нильсен, сыгравшая королеву в "Чудо-женщине", оказалась в неловком положении на презентации фильма в США. Этим моментально воспользовались папарацци.

На мероприятии 51-летняя кинодива появилась в ярком красном платье. Когда Конни Нильсен раздавала поклонникам автографы, сильный порыв ветра поднял подол ее наряда, выставив на всеобщее обозрение голые ягодицы, передает РИА ФАН.

Так выяснилось, что пожилая актриса пренебрегает нижним бельем. Однако этот конфуз ничуть не смутил ее. "С капризами природы звезда ничего не может поделать", – сообщает немецкая газета Kronen Zeiburg. Нильсен ослепительно улыбнулась и удалилась на фотосессию.

Публикация от Connie Nielsen (@cn_connienielsen) Май 23 2017 в 9:40 PDT

В "Чудо-женщине" Нильсен играет мать главной героини – королеву Ипполиту. Фильм Пэтти Дженкинс основан на комиксах DC. Главные роли в нем исполнили Галь Гадот, Крис Пайн, Робин Райт и Дэвид Тьюлис.

Thanks for having us today @buildseriesnyc @wonderwomanfilm @gal_gadot #chrispine #pattyjenkins Публикация от Connie Nielsen (@cn_connienielsen) Май 23 2017 в 10:25 PDT

Напомним, что похожий инцидент произошел с Бритни Спирс во время концерта в феврале 2017 года. Артистка поняла, что стоит на сцене с обнаженной грудью, когда один из танцоров попытался незаметно поправить ее купальник.

