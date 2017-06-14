Почему россияне страдают от ожирения

На Земле 2,2 миллиарда человек страдают от лишнего веса, и жители России – не исключение. Эксперты уверены, что в нашей стране проблема должна решаться на государственном уровне.

"Ожирение – системное заболевание, поэтому эти цифры совершенно нормальны", – заявил доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков. По его словам, говорить об этой проблеме в масштабах всей планеты нельзя. Эксперт подчеркнул: в каждой стране ситуация зависит от эффективности работы медицинской службы, передает НСН.

"У нас нет диетологов в поликлиниках, нет грамотности населения в отношении эпидемической обстановки, в отношении того, как правильно сочетать продукты. Государство не вкладывает ни копейки в развитие программ, посвященных предотвращению появления ожирения", – назвал причины заболевания у россиян Ковальков. Он добавил, что лишний вес приводит к сахарному диабету, атеросклерозу, инфаркту и инсульту.

"Ситуация остается бесконтрольной", – подчеркнул специалист. По его словам, если ничего не изменится, число страдающих от ожирения с каждым годом будет расти "на благо диетологам частной практики".

Между тем многие россияне сталкиваются с противоположной проблемой – никак не могут набрать необходимые килограммы. "У нас вообще 40% населения планеты едят все подряд и не думают о лишнем весе. Они могут позволить себе есть жареную картошку сковородками", – отметил Ковальков.

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Впринципе это все что вам надо знать про мое ожирение — Бородатий Бомж (@borodate_bidlo) 14 июня 2017 г.

Напомним, что от ожирения страдают около 10% жителей Земли, то есть примерно 712 миллионов человек, 108 миллионов из них – дети. Проблемы с весом чаще всего возникают у подростков в США, у взрослых – в Египте.