Россияне стремительно теряют зрение

По данным Минздрава, у каждого седьмого жителя нашей страны есть те или иные проблемы со здоровьем глаз – в целом это 20,7 миллиона человек. Еще 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллиона.

Больше всего, по словам врачей, тех, кто страдает близорукостью. Следующие по распространенности – астигматизм, дальнозоркость, катаракта и глаукома. Основной причиной ухудшения зрения специалисты называют чрезмерное использование гаджетов.

О том, что человеческий глаз не приспособлен к тому, чтобы постоянно разглядывать что-то вблизи, говорят как российские, так и зарубежные медики. Хирург-офтальмолог, кандидат медицинских наук Марианна Комарова объяснила, что когда мы рассматриваем что-то, мышцы внутри глаза напрягаются, передает Life.ru.

А так как изображение в гаджете не статично, нагрузка возрастает. Из-за этого глаз видоизменяется – вытягивается, что может привести к серьезным проблемам со зрением. К слову, длина глаза от роговицы до центра сетчатки – 23,5 миллиметра.

Помимо прочего, из-за изменения формы глаза может появиться близорукость. "Сейчас мы уже говорим о том, что школьная близорукость – это не болезнь, а ответ глаза на условия жизни", — говорит Комарова. Врачи считают, что повлиять на статистику может более качественная медицинская диагностика.

По прогнозам специалистов, со временем среди россиян будет все больше близоруких. При этом глаза современных людей все же адаптируются к гаджетам.

Для профилактики заболеваний органов зрения врачи рекомендуют делать перерыв во время работы за компьютером и как можно реже использовать гаджеты в свободное время. Кроме того, специалисты советуют играть в теннис или бильярд, поскольку это полезно для зрения.