Чем лечить близорукость

Взгляд на мир через очки – кажется, что это удел современного человека. Но проблемы со зрением можно решить и без очков. Dni.Ru расскажут о современных способах коррекции зрения и лечения самого распространенного заболевания глаз – близорукости.

ГЛАЗА – ЗЕРКАЛО ДУШИ

Человеческий глаз – очень сложный механизм, созданный природой. Без преувеличения можно сказать, что в нашем организме – самый сложный и самый высокотехнологичный. Кроме того, еще и самый необходимый орган чувств: около 90 процентов информации человек получает именно с помощью глаз.

Глаза – зеркало души, это наш компас и наш внутренний космос. Заглянув в глаза с помощью специальных приборов, врач может ответить на сотни вопросов и диагностировать практически все заболевания организма.

Если вы заметили, что при чтении буквы сливаются и становятся неразличимыми, значит вам пора к врачу. Ведь самые распространенные заболевания глаз связаны именно с потерей зрения.





Основные элементы глаза – хрусталик и роговица. Они пропускают световые лучи, преломляя их. При этом, на сетчатке глаза возникает изображение, которое превращается в нервные импульсы и передается в мозг. При близорукости изображение становится размытым, смазанным, теряется фокусировка. При фотографировании такое случается, если в камере нет функции автофокуса или она вдруг не сработала. В глазу человека это происходит от неправильной, а точнее неслаженной работы связки "хрусталик-роговица".

Причин тут много – и врожденное повреждение хрусталика, и приобретенное от постоянного перенапряжения зрения. Обмен веществ, образ жизни, работа и экология – все это воздействует на наши глаза. И тогда они перестают видеть четкую и яркую картинку, когда мы смотрим вдаль. Это и есть близорукость. Человек хорошо видит вблизи, но плохо вдали. Изображение кажется нечетким, приходится напрягать зрение, прищуриваться, чтобы разглядеть мир в деталях – лицо человека, вывеску, дорожный знак, номер автобуса или расписание поездов. Кстати, и само слово близорукость произошло от греческих "щурюсь" и "взгляд, зрение".

ЧТО ТАКОЕ БЛИЗОРУКОСТЬ?

Близорукостью страдают четверть населения Земли, это почти два миллиарда. А полтора миллиарда человек каждое утро надевают очки. В последние десятилетия число подслеповатых граждан только растет. И не трудно догадаться, почему. Наши глаза уже не только созерцают красоту природы (как было в глубокой древности), уже не только читают книги (как было еще совсем недавно), и даже не только смотрят телевизор.

Ко всему этому добавились компьютеры, смартфоны, электронные "читалки", игровые приставки и другие модные гаджеты. Мы целыми днями смотрим в электронные экраны, а не на леса, поля и горы. Близорукость и так чаще всего возникает в юном возрасте – от 6 лет и позже, а тут родители своим чадам смартфоны вручают чуть ли не в детском саду.





Одним из факторов возникновения близорукости остается наследственность. Если оба родителя носят очки, то и дети их от этого вряд ли уберегутся. Ученые еще говорят о неправильном питании. Это тоже важно. Дети любят булки, сушки и прочие сладости, а это – чревато. Близорукость может быть следствием чрезмерного потребления хлеба в детстве, причем риск от этого намного больше, чем даже от чтения на слишком близком расстоянии. Если рацион питания включает большое количество углеводов, у детей значительно повышается уровень инсулина, что в свою очередь приводит к растяжению глазного яблока в длину. А это – верный путь к близорукости.

Если мы вернемся к истокам и избавимся от книг, компьютеров и машин, вновь сольемся с природой и почувствуем себя свободными от научно-технического прогресса, то, может быть, и глаза наши станут лучше видеть. Но это нам, к сожалению, не грозит.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Ш, Б, К, М… Вспоминаем детство и первый визит к окулисту. Остроту зрения проверяют вот уже десятки лет с помощь специальных таблиц. Есть детская – с грибочками и лошадками и для взрослых – с буквами. Сегодня диагностика близорукости не представляет особых сложностей – в мире существуют несколько методов коррекции и лечения близорукости. Очки и контактные линзы с отрицательными диоптриями помогают лучше видеть вдаль и различать мелкие детали.





При близорукости слабой и средней степени (до минус 6 диоптрий) используют лазерную коррекцию зрения. После такой операции близорукость с годами может появиться вновь, в таких случаях показана замена хрусталика на искусственную линзу. При близорукости врач может назначить лекарственные препараты, снимающие спазм глазных мышц, а также специальную гимнастику для глаз.

Важную роль в лечении близорукости имеет укрепление общего состояния организма (лечебная гимнастика, массаж и плавание) в связке с правильным питанием, насыщенным витаминами и микроэлементами для улучшения зрения.

ПОМОГУТ ЛИ ОЧКИ И ЛИНЗЫ?

Всем известно, что традиционный метод борьбы с близорукостью - очки. Но сегодня это уже старомодно, не всегда удобно и не очень эффективно. Пусть даже дешево и сердито. Между тем, в мире уже достаточно давно существуют доступные для всех методы лечения, которые помогает лучше видеть.

Подобрать и купить очки сегодня – не проблема, они продаются на каждом углу. Это, конечно, хорошо, но таит в себе несколько подводных камней. Во-первых, очки не всем идут. Пусть они даже супер-модные и дорогие, со стразами и логотипом Ferrari. Во-вторых, очки – это все-таки инородный предмет на носу и он не всегда сможет на нем удержаться. В жизни всякое бывает. Боксеры, к слову, очки не носят, да и альпинисты недолюбливают.

И, наконец, неправильно подобранные очки (а в условиях их доступности чуть ли не в палатке у метро это крайне актуально), только усугубят проблему. Глаза начнут уставать и зрение станет еще хуже.





В последние годы очки умело вытесняются с носов граждан производителями контактных линз. Надо сказать, что популярны они в основном пока у молодых людей – до 35 лет. Линзы, безусловно, улучшают восприятие мира. С каждым годом они все тоньше и тоньше, их изготавливают из мягких полимерных материалов типа силикона. Но не все готовы засовывать себе в глаза кусочки чего-то склизкого и неприятного. Тяжело не физически даже, а психологически.

Но технологии не стоят на месте – современные линзы как правило не доставляют их носителям больших хлопот. Некоторые виды контактных линз можно носить несколько дней не снимая даже на ночь.

Но правда есть и тут неприятные сюрпризы. Инородное тело в глазу (а линза таковым и является) может раздражать слизистую оболочку у аллергиков. Кроме того, если у вас вырабатывается недостаточное количество слезной жидкости – о линзах забудьте! Не умеете плакать – смотрите на мир через очки.

Врачи рекомендуют не пользоваться линзами во время простуды, предупреждают о том, что их надо снимать, перед тем как нырнуть в море или бассейн. А женщинам стоит отказаться от лака для волос и туши для ресниц.





ПОД НОЖ ХИРУРГА

На операционный стол для лечения близорукости сегодня ложатся все реже. Лазер заменил стальной инструмент. Если близорукость зашла слишком далеко, она мешает вам нормально жить, а мир видится не таким красочным и ярким, как прежде, врач порекомендует вам операцию. Но обычно, оперативное вмешательство назначают при прогрессирующей близорукости, когда очки и линзы уже не в силах помочь.

И вот тут на помощь приходит лазер. Хирург, сам практически не участвующий в операции при помощи специальных устройств (большую часть манипуляций контролирует компьютер), удаляет часть роговицы и выравнивает ее кривизну, что позволяет свету фокусироваться непосредственно на сетчатке. Глаз снова видит. Причем, эффект очень быстрый. После такой операции можно почти сразу же продолжить активную жизнь.

Лазерные операции безболезненны, и видимых следов не оставляют. Как правило, они длятся несколько минут. Вот только цены кусаются – от 15 до 40 тысяч рублей, а в особых случаях и выше. Для лазерной коррекции зрения тоже существуют ограничения – глаукома или катаракта, аллергия, диабет, инфекционные и некоторые другие хронические заболевания.





Сегодня лучшей технологией лазерной коррекции зрения является лазерный кератомилез (LASIK) - операция, гарантирующая пациенту нормальное зрение. С помощью этой операции можно исправить близорукость до минус 15 диоптрий. Технология проведения операции отработана давно, с конца 80-х годов прошлого века. Но при этом она постоянно совершенствуется, в современных клиниках используются более точные и быстрые лазеры.

Перед любой операцией пациент проходит диагностику. Врач заглядывает ему в глаза с помощью умных машин. Один из главных параметров, который имеет большое значение – толщина роговицы глаза. При лазерной коррекции зрения часть роговицы срезается – это как очистить яблоко. Оставшаяся часть должна сохранить функции нормальной работы органа. Иногда при близорукости в 15 диоптрий глаз имеет отличный роговичный запас, позволяющий с ним работать. Случается и наоборот: при минус 4-5 тонкая роговица не позволяет применить лазерную коррекцию.

В таких случаях для коррекции близорукости, чаще всего высокой степени, успешно применяется операция по имплантации искусственного хрусталика. Современные технологии позволяют слабовидящим пациентам навсегда избавиться от очков или контактных линз. Во всем мире такую операцию называют "очки внутри глаза". Но эта операция уж точно не всем по карману. Ее цена – от 50 тысяч рублей. Да к тому же, показана она, как правило, в уже запущенных случаях, когда речь идет не о лечении близорукости, а о спасении зрения как такового.





ЧТО ПОМОЖЕТ ВИДЕТЬ ЛУЧШЕ?

Гимнастика для глаз – вот самый простой, доступный, бесплатный и достаточно эффективный метод лечения близорукости. Несколько нехитрых упражнений, несколько потраченных минут в день – и вы станете видеть лучше. Гимнастика показана людям, выполняющим монотонную работу по проверке качества каких-либо изделий. Всем тем, кто сидит на работе за компьютером, а также водителям и машинистам поездов, детям и подросткам. Гимнастика поможет улучшить кровообращение, даст отдых глазам и снимет накопившуюся нагрузку.

Народным средствам от близорукости нет числа. Чего только не посоветуют пить внутрь, капать в глаза или использовать для компрессов. Морковный фреш с черничным чаем и хвойный отвар с сывороткой из козьего молока. Многие снадобья, действительно, не лишены пользы, но существует и много мифов и заблуждений. В чернике, например, содержатся и витамины, и антиоксиданты, но ягода эта обладает крайне ограниченными терапевтическими свойствами. В основном, ее положительное действие связано с улучшением кровотока сетчатки глаза. А при близорукости это в общем-то не важно. Многие люди ошибочно полагают, что черника улучшает зрение, но это не так.





В рационе правильного питания при близорукости должны быть и овощи, и фрукты. Желательно побольше плодов насыщенной красной, фиолетовой и оранжевой окраски. Полезны для зрения шпинат, сельдерей, капуста брокколи, петрушка и укроп – овощи и зелень, богатые зеленым пигментом.

К народным средствам от близорукости можно отнести и народные советы, передающиеся из уст в уста вот уже много десятилетий. Жаль, но мало кто к ним прислушивается. Самый распространённый – поменьше читать в транспорте. Там и с освещением не всегда хорошо, и трясет сильно.

А зрению чтение в таких условиях вредит достаточно сильно. Чтобы его сохранить, хотя бы делайте перерывы, отвлекитесь от книги в метро, дайте глазам отдохнуть. Также и при работе за компьютером. Каждый час необходим перерыв минут на 10-15. Следите за освещенностью рабочего места. Лучше всего использовать лампы теплого света, приближенные по спектру к солнечному. Нехитрые правила зрительного комфорта позволят сохранить остроту зрения максимально долго.