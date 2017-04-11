Самый популярный наркотик вызывает слепоту

Ученые выяснили, чем страшны популярные клубные и уличные наркотики и афродизиаки или так называемые попперсы. Помимо прочего, они опасны для здоровья тем, что их действующее вещество разрушает сетчатку глаза.

В 2006 году производители одних из самых популярных и доступных наркотиков и возбуждающих средств в "уличной" и "клубной" среде в странах Запада были вынуждены перейти на новое вещество – изопропилнитрит. Это произошло в связи с тем, что предшествующие препараты были запрещены из-за своей канцерогенности.

Вскоре наркоманы и медики стали заявлять о том, что новые виды попперсов вызывают проблемы со зрением. В связи с этим ученые из университета Линкольна (Великобритания) провели исследование, изучая состояние глаз и сетчатки 12 любителей попперсов с жалобами на подобные проблемы, сообщает British Journal of Ophthalmology.

При этом специалисты пытались понять, что именно в составе наркотика вызывало негативные эффекты. Выяснилось, что проблемы со зрением испытывали лишь те, кто употреблял попперсы на базе изопропилнитрита. Ученые считают, что его вдыхание приводит к масштабным нарушениям в работе сетчатки. В итоге эти средства привели бы к развитию слепоты, если бы испытуемые вовремя не отказались от их приема.

Исследователи полагают, что попперсы убивают клетки сетчатки, стимулируя синтез оксида азота внутри них, большие количества которого являются токсичными для фоторецепторов. "Вполне возможно, что прекращение приема попперсов остановит процесс повреждения сетчатки, но симптомы будут беспокоить человека еще долго", – заявил Марк Бэрон из университета Линкольна.

Отметим, попперсы появились в начале 20 века как средство от болезней сердца и сосудов и противоядие при отравлении цианидами. Позже они стали использоваться не по назначению, в немедицинских целях.