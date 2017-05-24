Ученые открыли неизвестное ранее полезное свойство шоколада

Регулярное употребление умеренных доз шоколада существенно понижает риск появления мерцательной аритмии. Об этом свойстве продукта ранее известно не было.

Исследование провели ученые из США, Дании и Канады. Их выводы публикует гарвардский Eurekalert.org со ссылкой на отчет в профильном издании Heart.

Были использованы данные наблюдений за более чем 55 тысячами датских мужчин и женщин, склонных к сердечным недугам. Пациенты в период с 1993 по 1997 год регулярно получали небольшое количество шоколада, которое ученые измеряли условными порциями, где одна порция равнялась 30 граммам.

У женщин, съедающих в неделю одну условную порцию, а также у мужчин, которым доставалось от двух до шести тридцатиграммовых доз шоколада в неделю, исследователи отметили более чем двадцатипроцентное снижение вероятности развития мерцательной аритмии, передает Lenta.

"Наше исследование добавляет новые данные к накопленным уже наблюдениям о пользе для здоровья умеренного потребления шоколада, а также подчеркивает потенциальное снижение риска развития аритмий", – прокомментировал итоги наблюдений ведущий автор исследования Элизабет Мостофски.

Ученые также пришли к выводу, что темный шоколад полезнее молочного. К тому же регулярное и умеренное употребление продуктов, содержащих какао, в частности, темного шоколада, благотворно действует на кровеносную систему.