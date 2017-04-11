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Шоколад и мороженое приравняли к наркотикам

Фото: GLOBAL LOOK press/CTK
Американские ученые составили рейтинг продуктов, которые способны вызвать у человека такое же привыкание, как и наркотики. Оказалось, что пищевая зависимость может сформироваться при употреблении продуктов, содержащих большое количество сахара и жира.
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Исследователи из Национального института изучения наркотических зависимостей в США заявили, что в результате поедания определенных продуктов, у человека возникает привыкание, и затем ему уже очень сложно самостоятельно отказаться от них. Такая зависимость по своим признакам очень похожа на наркотическую, алкогольную или табачную, пишет РИА ФАН

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Все дело в том, что продукты с большим содержанием сахара, соли или жиров оказывают определенное воздействие на мозг человека. На первом месте рейтинга вредных продуктов оказался шоколад, мороженое, а также калорийные бургеры и пицца.

Открытие ученых позволяет лучше понять, почему полным людям так сложно отказаться от вредной пищи, даже если они очень хотят похудеть. Российский диетолог. доктор медицинских наук Алексей Ковальков подтвердил, что действительно от некоторых продуктов может сформироваться зависимость.

При этом, эксперт подчеркнул, что ее открыл ученый Яков Маршак, передает НСН. "Открытие принадлежит нашим ученым. Наркотическая зависимость по эндорфинному уровню возникает на сочетании жирного и сладкого, то есть если человек имеет зависимость на углеводы, ему предлагают столовую ложку сахара, то он удовольствия от нее не получает, но если любой продукт, который содержит жиры и углеводы (хлеб с маслом, торт, тирамису, даже хлеб с колбасой), вызывает удовольствие – это наркотическая зависимость", – пояснил Ковальков. 

Автор: Светлана Сидорчук11 апреля 2017, 12:23

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