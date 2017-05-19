Шоколад из России обложат пошлинами на Украине

Украина приняла решение о введении пошлин в размере 31,33% на российский шоколад и другие пищевые продукты с содержанием какао. Подобное решение одобрила и Межведомственная комиссия по международной торговле. "Те материалы, которые мы видели на сегодня с украинской стороны в обосновании такой меры, они не выдерживают абсолютно никакой критики", – цитирует газета "Известия" исполнительного директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслава Лашманкина. Впрочем, ситуацию на рынке подобные ограничения не изменят. "Если такое решение вступит в силу, ничего критичного, с нашей точки зрения, не произойдет. Поставки российских кондитерских изделий в Украину уже и так сведены до минимума. Какой-то заметной роли такая пошлина не сыграет", – уверен Вячеслав Лашманкин.

