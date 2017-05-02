Открыто уникальное свойство утренней зарядки

Американские ученые выявили новый неожиданный эффект от занятий спортом. Оказалось, что регулярные тренировки улучшают не только состояние мышц, но и память.

Как выяснили ученые из университета Делавэра, регулярная утренняя зарядка делает центр памяти в мозге более эластичным и "монолитным", передает Science News. "Мы выяснили, что чем эластичнее был гиппокамп, тем лучше становилась память добровольцев. Эластичный гиппокамп можно сравнить с плотным матрасом из пенопласта, который восстанавливает форму, если с него встать. Если же он становится более тягучим, то тогда память ухудшается", – пояснил один из авторов исследования Кертис Джонсон.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав структуру мозга 60 испытуемых. Одна часть участников регулярно тренировалась в зале, а другая вела пассивный образ жизни.

Всем участникам было предложено пройти несколько тестов на память. Оказалось, что качество когнитивных способностей испытуемых зависело от внутренней структуры гиппокампа и от того, как часто они занимались спортом, а не от объема этой части мозга и его массы.

Причем подобная особенность наблюдалась как у молодых, так и у пожилых участников эксперимента. Теперь ученым предстоит выяснить, как именно физическая активность способна менять структуру мозга.

Напомним, ранее ученые из Университета Копенгагена (Дания) выяснили, что даже небольшие физические нагрузки способны снизить риск немедленной смерти после инфаркта на 32%. При этом активные упражнения снижают его еще больше – на 47%.

