Яблоки оказались полезными для сердца
Специалисты из Оксфордского университета установили, что богатые калием и железом яблоки существенно сокращают риск сердечных приступов и гипертонических кризов. В ходе эксперимента выяснилось, что ежедневное употребление этого фрукта снижает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами на 12%, сообщает РИА ФАН.
Исследователи подчеркнули, что в зависимости от цвета яблоки могут решать разные терапевтические задачи. Например, фрукт красного цвета полезен при повышенном артериальном давлении, а зеленые яблоки помогают при снижении уровня гемоглобина в крови.
Ранее ученые из Университета Копенгагена (Дания) выяснили, что даже небольшие физические нагрузки способны снизить риск немедленной смерти после инфаркта на 32%. При этом активные упражнения снижают его еще больше – на 47%.
Специалисты отметили, что чаще всего от инфаркта умирают пациенты, ведущие сидячий образ жизни. А у тех, кто хотя бы делает зарядку, шансов пережить болезнь значительно больше. При физической нагрузке сердце получает достаточное количество крови, обеспечивающее этому органу здоровую работу.
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