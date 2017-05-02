Яблоки оказались полезными для сердца

Британские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление яблок снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом польза фрукта зависит и от его цвета.

Специалисты из Оксфордского университета установили, что богатые калием и железом яблоки существенно сокращают риск сердечных приступов и гипертонических кризов. В ходе эксперимента выяснилось, что ежедневное употребление этого фрукта снижает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами на 12%, сообщает РИА ФАН.

Исследователи подчеркнули, что в зависимости от цвета яблоки могут решать разные терапевтические задачи. Например, фрукт красного цвета полезен при повышенном артериальном давлении, а зеленые яблоки помогают при снижении уровня гемоглобина в крови.

Ранее ученые из Университета Копенгагена (Дания) выяснили, что даже небольшие физические нагрузки способны снизить риск немедленной смерти после инфаркта на 32%. При этом активные упражнения снижают его еще больше – на 47%.

Специалисты отметили, что чаще всего от инфаркта умирают пациенты, ведущие сидячий образ жизни. А у тех, кто хотя бы делает зарядку, шансов пережить болезнь значительно больше. При физической нагрузке сердце получает достаточное количество крови, обеспечивающее этому органу здоровую работу.