Как бороться с весенней усталостью

Замедленная реакция, мысли ворочаются в голове, как тяжелые булыжники, пониженная активность. Состояние, знакомое многим, особенно часто проявляется, когда организм выходит из "зимней спячки". Что такое весенняя усталость и как с ней бороться?

Много разговоров в последнее время о синдроме хронической усталости. Определить конкретно, что это за болезнь и в чем ее причина, затрудняются даже врачи. Это довольно серьезное и затяжное состояние, избавиться от которого не так просто. Примерно такими же симптомами проявляет себя весенняя усталость – к счастью, в более легкой степени. И бороться с этим недугом можно.

Общий упадок сил и желаний – ничего не хочется и не можется. Реакции замедленны, мышление затруднено, волевая активность снижена. Состояние сопровождается общей подавленностью и сонливостью, реже – возбуждением с бессонницей и вспышками раздражения, описывают симптомы медики. Если пустить все на самотек, можно докатиться и до депрессии.

Различные успокаивающие средства в таком состоянии не помогут. От таких препаратов, как валериана и ей подобные, корвалол, различные снотворные средства ощущение слабости только углубится. Надо разбираться с причинами состояния. Их несколько, и главная – авитаминоз, рассказала изданию Dni.Ru врач общей практики Лариса Алексеева.

"Весенний авитаминоз, весенняя усталость – когда мы только просыпаемся от "зимней спячки", организм истощен простудами и отсутствием натуральных продуктов, сезонных овощей и фруктов. Истощают организм и магнитные поля от окружающей нас повсюду техники, и наш трудоголизм", - отметила Алексеева.

Злоупотреблять лекарствами в таком состоянии не стоит. Но, конечно, нужно принимать поддерживающие препараты. "Лично я очень люблю витамины группы "В" и поливитамины – шипучие, так как они эквивалентны внутривенному введению, они очень быстро попадают в кровь и достигают своей цели. Очень хорошо помогают витамины "Берокка" и "Нейромультивит", – сказала врач.

Зачастую люди рекомендуют друг другу глицин, рассказывая истории о чудесном действии этого препарата. Он, конечно, помогает при весенней усталости – но принимать его следует с осторожностью. "Глицин очень хорош, но им увлекаться нельзя. Его можно применять только определенное время, а многие наши пациенты этим злоупотребляют. Глицин понижает артериальное давление. И гипотоникам его в больших дозах употреблять нельзя. Ведь мы его назначаем совместно с гипотензивными средствами при гипертонических нарушениях", – подчеркнула Алексеева.

Большая часть распространённых возбуждающих средств, или активаторов, известны человечеству многие тысячелетия. Это, в частности, чай, кофе и какао. Считается, что в кофе кофеина больше, чем в чае, но это неверно. В листьях чая кофеина может быть даже больше, чем в зёрнах кофе.

"Рекомендуем чай. Витаминные чаи, сборы. И также иммунные препараты – но в виде трав, которые продаются в каждой аптеке. Все иммунные препараты производства "Эвалар" – пожалуйста. Их много очень – например, настойки эхинацеи, китайский лимонник, это все сейчас можно и даже нужно. Поднимет тонус и хороший свежезаваренный кофе. Это природные средства от усталости", – напомнила эксперт.

Доктор Алексеева подчеркивает: людям, страдающим хроническими заболеваниями, обязательно надо продолжать принимать все лекарства, назначенные врачом. Особые рекомендации и тем, кто сидит на диете. Весна – на самое лучшее время для таких упражнений. Но, если вы все же не намерены от диеты отказываться, то ни в коем случае нельзя полностью исключать из рациона сахар – организм обязательно должен получать глюкозу – и соль. Иначе, по словам врача, не будут нормально работать ни сердце, ни мозг.