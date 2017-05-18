Ученые обвинили в детском ожирении бабушек

Стереотип о том, что большинство бабушек склонны пичкать внуков калорийными продуктами наконец-то нашел научное подтверждение. Китайские ученые выяснили, дети приезжих реже страдают от ожирения именно потому, что живут вдали от пожилых родственников.

По информации специалистов, около 15% (30 миллионов) китайских подростков в возрасте 7-18 лет страдают от избыточного веса или ожирения. Специалисты решили выяснить, влияет ли на вес ребенка его семейное окружение, сообщает "Газета.ru".

Проанализировав вес детей из города Гуанчжоу, эксперты обнаружили, что ожирением страдают 20% коренных жителей и лишь 14% – приезжих. Эксперты предположили, что такие разные данные связаны с тем, что за местными подростками часто присматривают бабушки и дедушки. И последние, в свою очередь, считают, что тем толще ребенок, тем он здоровее и счастливее. А приезжие дети, наоборот, чаще живут вдали от заботливых бабушек и дедушек, соответственно, потребляя меньше калорийной еды.

Кроме того, у местных и приезжих ребят отличается режим питания. Первые часто грешат покупкой уличной еды после занятий в школе. Кроме того, местным детям бабушки нередко приносят еду прямо на занятия. А приезжие дети после учебы спешат на автобус – чтобы успеть домой. Авторы исследования надеются, что их открытие сделает борьбу с детским ожирением более эффективной.