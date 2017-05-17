Ученые "лишили" полных людей здоровья
Ученые выяснили, что люди с избыточной массой тела не могут считаться полностью здоровыми. Результаты исследования показали, что лишние килограммы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
"Полнота не может считаться нормой ни при каких обстоятельствах", – цитирует сотрудники университета Бирмингема BBC. "Мы настоятельно рекомендуем людям с выраженным ожирением привести свой вес в норму или постараться приблизиться к ней", – говорят авторы исследования.
Ученые уверены, что медики обязаны рекомендовать пациентам с лишним весом похудеть, таким образом сигнализируя о его опасности. "Тут есть некоторые этические моменты, но деваться некуда – только так мы сможем сохранить здоровье", – отмечают исследователи.
Ожирение ����♀️ pic.twitter.com/wqPHjdK4SR— Pelageya grigoreva (@pashylia1) 25 января 2017 г.
По словам специалистов, ожирение является одной из ключевых проблем современного здравоохранения, они призывали приложить все усилия для нормализации ситуации. Отмечается, что в рамках исследования были проанализированы данные 3,5 миллиона человек за период с 1995 по 2015 год.
Напомним, в апреле этого года международная группа ученых выяснила, что может снизить генетическую предрасположенность человека к ожирению. Главным фактором стала регулярная физическая активность. Как писали Dni.ru, ранее голландские ученые выявили связь между возникновением ожирения и среднесуточной температурой в жилых помещениях. По их словам, ночное проветривание квартиры снижает риск появления лишнего веса.
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