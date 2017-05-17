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Здоровье

Лишний вес приводит к болезни зубов

Фото: GLOBAL LOOK press/john rowley
У толстяков чаще диагностируют пародонтит и периодонтит. Следовательно, проблемы с зубами напрямую связаны с избыточным весом.
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К такому выводу пришли американские медики, на протяжении длительного времени наблюдавшие за 160-ю пациентами. Свои выводы ученые опубликовали в профильном издании Oral Diseases, – сообщает EurekAlert! в опубликованном пресс-релизе.

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В своем исследовании стоматологи отталкивались от показателя индекса массы тела (ИМТ), который выражает отношение веса пациента к квадрату его роста в метрах. Так, ИМТ при росте 170 см (1,7 м) и весе 54 кг составит 18,69, что в пределах нормы. При том же росте вес от 73 кг уже будет считаться избыточным.


Следует учесть, что формула не работает для профессиональных спортсменов. Их ИМТ формально может быть выше нормы, но "лишние" килограммы в таком случае обусловлены наработанной тренировками мышечной массой. 

Автор: Алексей Минин17 мая 2017, 11:09

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