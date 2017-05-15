Названы регионы с опасной питьевой водой

Безопасная питьевая вода в России становится все доступнее. Однако есть регионы, жителям которых приходится пить загрязненную воду.

Согласно данным Росстата, в 2016 году 90,7% жителей нашей страны имели возможность пользоваться качественной питьевой водой. В целом по России с 2009 года ситуация в этом отношении улучшилась на 5%. В числе регионов, ухудшивших показатели – Архангельская, Астраханская и Владимирская области, Алтайский край, Адыгея и Карачаево-Черкесия.

В Костромской области доступ к качественной воде есть лишь у 66,7% населения. В Бурятии этот показатель в 2016 году был равен 67,9%, в Курганской области – 68,3%. Хуже всего дела с качеством воды обстоят в Сибири. В целом в регионе отмечается регресс на 2% за год, на 3% – в Хакасии и на 18% — в Иркутской области, сообщает газета "Известия".

Эксперты напомнили, что многие заболевания носят именно "водный" характер. Расширение доступа к безопасной питьевой воде позволяет на 10% снизить риски.

По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязненная питьевая вода является переносчиком полиомиелита, тифа, холеры и дизентерии. Качеству воды могут угрожать токсические химические вещества, инфекционные агенты и радиация.

"Повышенное содержание хрома, бария, ртути, аммиака, нитратов, железа, фтора и других соединений может вызвать кожные реакции, заболевания органов пищеварения, мочевыделительной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, эндокринной, репродуктивной систем, крови и нервной системы", – отметили в Роспотребнадзоре. Меньше всего проблем со здоровьем из-за некачественной воды у жителей Саратовской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Республики Чувашия.