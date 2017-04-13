Два миллиарда человек травятся водой с фекалиями

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти два миллиарда жителей Земли вынуждены пить воду с фекалиями. Из-за употребления загрязненной воды от диареи ежегодно умирают 500 тысяч человек.

Кроме того, такая вода сильно повышает риск заболеваемости холерой, дизентерией, тифом, полиомиелитом и трахомой. Используя для питья загрязненную фекалиями воду, можно заразиться паразитами, в том числе глистами и шистосомами.

Примечательно, что в 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла документ под названием "Цели устойчивого развития". В числе прочего он провозглашает обеспечение для всех санитарных условий и рациональное использование водных ресурсов.

Но, как показывают последние данные, в реальности отнюдь не все страны соблюдают эти правила, передает Газета.ru. Несмотря на то, что выделяемый на водоснабжение, санитарию и гигиену ежегодный бюджет за последние три года в среднем увеличился на 4,9%, в 80% государств все еще не хватает средств на улучшение положения в этой сфере.

@UNEP_Russian Например в г.Таганроге Ростовской обл. вода из под крана не пригодна для питья и приготовления пищи, пригодна только тех.нужд. — Aleksandr Sporishev (@gurza101) 6 марта 2017 г.

Также отмечается, что в большинстве развивающихся стран инфраструктура еще не настолько совершенна, чтобы предоставлять населению безопасные и надежные услуги по водоснабжению. Специалисты информируют компетентные структуры о том, что финансирование доступа к воде и санитарии не только благотворно скажется на здоровье людей и развитии, но и создаст новые рабочие места.

Как писали Dni.ru, питьевая вода из-под крана признана годной лишь в двух городах России. Согласно данным независимых экспертов крупного исследовательского центра, к качеству питьевой воды нет претензий только в Москве и Санкт-Петербурге.

