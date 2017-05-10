Горячая ванна замедляет старение

Британские ученые нашли способ борьбы со старением. Специалисты утверждают, что этот процесс замедляет горячая ванна.

Горячая вода снижает уровень гормона стресса – кортизола, который вызывает преждевременное старение. Для наилучшего эффекта специалисты рекомендуют погружаться в воду полностью, передает РИА ФАН. Кроме того, горячая ванна способствует уменьшению количества сахара в крови, предупреждая диабет.

По словам ученых, патофизиологические механизмы стрессовой реакции запускают процесс преждевременного старения. Во время приема горячей ванны улучшается кровообращение и снимается мышечное напряжение. Это способствует снятию стресса и повышению уровня в крови гормона счастья – эндорфина, сообщает газета Daily.

Ранее специалисты установили взаимосвязь между хронической депрессией и реальными изменениями головного мозга. Выяснилось, что постоянная подавленность приводит к утолщению его коры. Как писали Dni.Ru, в борьбе с этим состоянием помогают любовь и поддержка близких. Исследователи наблюдали за 1407 супружескими парами: там, где царило взаимопонимание, недуг был побежден.