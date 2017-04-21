Диетолог объяснил смертельную опасность газировки для мозга

Российский диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил механизм губительного воздействия на мозг сладких напитков. Защитить капилляры столь важного для человека органа от умирания можно употреблением рыбы, заметил он.

Причина, по которой газировка негативно влияет на состояние центральной нервной системы, кроется в самом наличии сахара в составе напитка. "Сахар, который содержится в сладких напитках, трансформируется в глюкозу. И она как моносахарид – есть такой процесс гликирования, разрушения эндотелия сосудов, в том числе и мелких капилляров мозга", – цитирует НСН Алексея Ковалькова.

"Нарушается кровоснабжение мозга за счет того, что эти сосуды потом тромбируются. Туда садятся тромбоциты и холестерин низкой плотности, и они закупориваются. Идет коллатеральное (обходное) кровообращение, но когда сосуды не справляются, умирает часть клеток мозга", – подчеркнул он.

Защитить свои мозговые клетки от вымирания поможет употребление рыбы. Этот продукт содержит омега-3-жирные кислоты.

Напомним, ранее ученые из медицинского центра Бостонского университета (США) сделали шокирующее открытие о негативном влиянии сладких напитков на мозг человека. Речь идет о развитии атрофии мозга и ухудшении памяти. Вдобавок ко всему, любители сладкой газировки в три раза чаще страдают от инсультов, чем те, кто предпочитает другие напитки.

Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли еще одну опасность сахаросодержащей газировки. Эти напитки укорачивают теломеры – концевые участки хромосом, защищающие ДНК при делении клетки, установили ученые. Теломеры рассматриваются специалистами как своеобразные счетчики жизни – чем они короче, тем ближе клетка к своему разрушению. Таким образом, газировка влияет на продолжительность жизни человека.