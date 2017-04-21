Диетолог объяснил смертельную опасность газировки для мозга
Причина, по которой газировка негативно влияет на состояние центральной нервной системы, кроется в самом наличии сахара в составе напитка. "Сахар, который содержится в сладких напитках, трансформируется в глюкозу. И она как моносахарид – есть такой процесс гликирования, разрушения эндотелия сосудов, в том числе и мелких капилляров мозга", – цитирует НСН Алексея Ковалькова.
"Нарушается кровоснабжение мозга за счет того, что эти сосуды потом тромбируются. Туда садятся тромбоциты и холестерин низкой плотности, и они закупориваются. Идет коллатеральное (обходное) кровообращение, но когда сосуды не справляются, умирает часть клеток мозга", – подчеркнул он.
Защитить свои мозговые клетки от вымирания поможет употребление рыбы. Этот продукт содержит омега-3-жирные кислоты.
Напомним, ранее ученые из медицинского центра Бостонского университета (США) сделали шокирующее открытие о негативном влиянии сладких напитков на мозг человека. Речь идет о развитии атрофии мозга и ухудшении памяти. Вдобавок ко всему, любители сладкой газировки в три раза чаще страдают от инсультов, чем те, кто предпочитает другие напитки.
Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли еще одну опасность сахаросодержащей газировки. Эти напитки укорачивают теломеры – концевые участки хромосом, защищающие ДНК при делении клетки, установили ученые. Теломеры рассматриваются специалистами как своеобразные счетчики жизни – чем они короче, тем ближе клетка к своему разрушению. Таким образом, газировка влияет на продолжительность жизни человека.
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