Мизулина связала любовь к порно с бесплодием

Сенатор Елена Мизулина рассказала о вреде просмотра видео для взрослых. По ее словам, каждый третий порнозависимый ребенок становится в итоге бесплодным.

"Сегодня во всю уже специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью, – это порнозависимость", – сказала член Совфеда. По ее словам, такое видео меняет характер детей. "Когда он (ребенок. – Прим.Ред.) становится взрослым, 30%, трое из десяти, они страдают бесплодием, есть уже такие исследования", – цитирует сенатора РИА ФАН.

Мизулина представила статистику Института стратегических исследований, который проанализировал информацию с пяти крупнейших сайтов с роликами порнографического содержания. Согласно полученным данным, в 2015 году с одного такого сайта каждую секунду скачивалось 75 гигабайтов порнографии. В с 2007 по 2015 годы число просмотров видео для взрослых увеличилось в 2,5 раза.

Елена Мизулина: Подростки изнемогают перед мониторами, оставаясь одни дома, вместо общественно-полезного проведения времени — Pavel Pryanikov (@netovetz) 26 апреля 2017 г.

Между тем эксперты не усматривают прямой зависимости между просмотром порнографии и бесплодием. "Я нахожусь в авангарде современной науки, но могу сказать, что не знаю, на какие исследования она опирается", – заявил "Лайфу" гинеколог-сексолог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе. По его словам, бесплодие обусловлено не подобными психоэмоциональными, а физиологическими причинами.

В то же время эксперт отметил, что существует взаимосвязь между порнозависимостью и снижением полового влечения. "Зависимость от порноконтента так же наличествует, и чем раньше она формируется, тем хуже предпосылки в плане формирования сексуальности в дальнейшем. Вместо того чтобы встречаться с девчонками, люди мало того что социально не адаптируются, но и реализуют свою сексуальную функцию посредством просмотра порносайтов", – добавил он.

Ранее Елена Мизулина выступила с критикой налога на бездетность, ввести который предложил зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко. Сенатор назвала идею бездумной и несправедливой. "Потенциально она может нанести больше вреда, чем иметь хоть сколько-нибудь позитивные последствия: ведь клеймить и превращать в людей второго сорта будут всех без разбора. А человек, например, может не иметь детей по состоянию здоровья, из-за бесплодия. Человек и так несчастен в данной ситуации, а его еще облагают налогом", – подчеркнула она.

Кроме того, Мизулина отметила, что в наше время молодежь гораздо более ответственно подходит к созданию семьи и регистрирует браки в более позднем возрасте. "Наказывать людей за то, что они либо нездоровы, либо стремятся к ответственному родительству по меньшей мере несправедливо", – резюмировала сенатор.

