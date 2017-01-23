Мизулина ушла из "Справедливой России"

Член Совета Федерации Елена Мизулина решила покинуть партию "Справедливая Россия". О выходе из состава организации она сообщила в социальной сети Twitter.
"Соответствующее заявление в региональное отделение "СР" было направлено сегодня", – написала политик утром 23 января. Причины ухода из партии Мизулина не назвала. Присоединится ли она к другой политической силе, сенатор не уточнила.
Я приняла решение о выходе из партии «Справедливая Россия». Соответствующее заявление в региональное отделение «СР» было направлено сегодня.— Елена Мизулина (@emizulina) 23 января 2017 г.
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