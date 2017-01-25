Госдума ликвидирует брак в законе о побоях

Поправки, исключающие побои в семье из списка уголовных преступлений, должны сбалансировать существующую законодательную базу. Действующая редакция законов фактически ставит под сомнение ценность института семьи, подчеркивают эксперты. Госдума 25 января приняла законопроект во втором чтении.

Речь идет о поправках в статью 116 Уголовного кодекса. С июля 2016 года она переводит побои в разряд административных правонарушений - при этом подобное деяние, совершенное близкими родственниками, остается в сфере уголовного преследования.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такую ситуацию "браком при принятии законопроекта". А суть образовавшегося юридического казуса разъяснила замглавы комитета Совета Федерации по законодательству Елена Мизулина. "Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка – все закончится административным наказанием", – привела пример сенатор. Мизулина уверена, что действующий закон нарушает принцип соразмерности наказания.

Кроме того, эксперты уверены, что существующая правовая база поощряет необоснованное вмешательство в семейные дела. Так, ссадина или синяк у ребенка могут стать основанием прийти в семью с проверкой и даже возбудить уголовное дело в отношении родителей.

Более того, существующий дисбаланс в законах ставит под сомнение ценность института семьи. По сути, в нынешней редакции этих статей Уголовного кодекса наличие семейных связей в деле о насилии становится отягчающим обстоятельством, приравниваясь фактически к насилию на почве межнациональной розни, отметил в интервью изданию Dni.Ru директор по исследованиям фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" Александр Пожалов.

"Вопрос вызвал широкую дискуссию в обществе. Высказываются опасения, что принятие таких поправок вызовет всплеск семейного насилия. Однако опасения эти необоснованны. Речь идет не о декриминализации побоев в семье в целом, а рассматривается первый случай применения насилия. Первая семейная ссора, завершившаяся синяками или ссадинами, выводится из-под действия Уголовного кодекса, за нее следует административная ответственность. Повторный случай побоев в семье уже квалифицируется как уголовное преступление. Так что решение, которое намерена принять Госдума, должно сбалансировать эту норму Уголовного кодекса, ответственность за различного вида насилие", - сказал Пожалов.

И это не единственный казус, который появился в результате принятия законопроекта летом 2016 года. Так, за причинение легкого вреда следует административное наказание, а за побои в семье – уголовное. Получалось, что действующая редакция закона провоцировала драчуна доводить дело, к примеру, до легкого сотрясения, пояснил изданию Dni.Ru заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Российской правовой академии Вадим Виноградов.

"Это важно сделать для того, чтобы исправить юридическую коллизию: ответственность за побои со стороны близких лиц сейчас гораздо строже, чем за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Получается, что нынешняя формулировка УК провоцирует правонарушителя: если начал домашнее насилие, то доводи его с побоев до более серьезного – до кратковременного расстройства здоровья или даже до стойкой утраты общей трудоспособности, пусть и незначительной (так Уголовный кодекс определяет легкий вред здоровью)", – подчеркнул эксперт.

"Близкое лицо за побои будет отвечать значительно строже (до двух лет лишения свободы и нет штрафа как меры ответственности вообще), чем за причинение легкого вреда здоровью (возможен штраф до 40 тысяч рублей, максимум же за причинение легкого вреда здоровью – арест до четырех месяцев). Причем сам УК предусматривает, что уголовная ответственность по статье 116 ("Побои") не применяется, если возникли последствия, указанные в статье 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью")", – сказал Виноградов.

Эксперт не согласен с критиками законопроекта, утверждающими, что Госдума легализовала домашнее насилие. Виноградов напомнил, что существует административная ответственность за побои. Более того, если правонарушителя привлекают за насилие второй раз, ему грозит уголовное наказание.

Один из авторов законопроекта, Ольга Баталина, привела данные ВЦИОМа. Социологи выяснили, что большинство россиян семейное насилие осуждают. В то же время респонденты поддерживают инициативу смягчить наказание за первый случай побоев. По словам Баталиной, значительная доля опрошенных полагает, что эта мера приведет к снижению числа подобных инцидентов в семьях.